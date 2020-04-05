İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden şoförlere kabin ve koruyucu başlık

İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT ve İZULAŞ genel müdürlükleri, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) kapsamında otobüs şoförlerini salgın hastalıktan korumak için iki önlem daha aldı. Araçlara naylon şoför kabinleri yapıldı, personel için de koruyucu başlık üretildi.

Yarım kabinli ve kabinsiz otobüslere, ESHOT ve İZULAŞ atölyelerinde kalın naylon malzemeden şoför kabini yapıldı.





Ayrıca işyeri hekimlerinin de görüşleri doğrultusunda ESHOT Genel Müdürlüğü'nce tüm şoförler için koruyucu başlık üretildi ve bu başlıklar şoförlere dağıtıldı.

İzmir'de hafta içi her gün ortalama 1200 otobüs hizmet veriyor. Bu araçlarda yaklaşık 2 bin 500 şoför görev yapıyor.