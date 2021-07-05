İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Şehir Tiyatroları açıklaması

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Şehir Tiyatroları'nın (İzBBŞT), kadro sınavlarına başvurmak isteyen oyuncu adaylarında aradığı şartlar ve sınav koşullarıyla ilgili bir açıklama yayınladı.

İzBBŞT, Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı bir müdürlük olarak özel bütçeyle yönetilen ve sanatsal açıdan özerk bir sanat ve kültür kurumu olduğu kaydedilen açıklamada, "İzmir Büyükşehir Belediyesi demokrasiye duyduğu inanç doğrultusunda kurumun özerk yapısına ve sanatsal bağımsızlığına sonsuz saygı duymakta, kurumla ilgili kararları kuruma, sanatla ilgili kararları sanatçılara bırakmaktadır. Kurum ise İzBBŞT Yönetmeliği'ni rehber edinmekte ve İzBBŞT Yönetmeliği uygulamaktadır" denildi.

İzBBŞT'nin 4-20 Haziran 2021 tarihleri arasında kultursanat.izmir.bel.tr adresinde yayımlanan kadro ilanındaki "Adaylarda aranan nitelikler" kısmındaki "Üniversitelerin, konservatuvarların Oyunculuk Anasanat Dalını veya yurt dışında denkliği Milli Eğitim Bakanlığınca kabul edilmiş okulları bitirmiş olmak" koşulu da yine İzBBŞT Yönetmeliği'ne dayanarak getirildiğinin belirtildiği açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

"Kadro sınavlarına oyunculuk pozisyonu için yapılan 1065 başvurudan 210'u bu koşulu karşılamadığı için elenmiş, 855 aday ise tiyatronun olmazsa olmazı şan ve dans yetilerini sergilemek üzere birinci aşamaya davet edilmiştir. Adayların iyi koşullarda sınava girmesi için gerekli önlemler alınmıştır. Sınav alanında sabah ve öğlen tüm adaylara kumanya verilmiş, çay, kahve ve su servisi yapılmıştır. Adayların sıcak havadan etkilenmemesi için gölgelik alanlar oluşturulmuş ve rahat oturma düzeni sağlanmıştır.

Birinci aşama sınavları kamera ile kayıt altına alınmış ve süreç şeffaf bir biçimde yürütülmüştür. Her aday şan sınavına tek başına, dans sınavına ise altışarlı gruplar halinde alınmıştır. Dans sınavında her altışarlı gruba farklı koreografi verilmiş, müzik eşliğinde ritim duyguları ve hareket kabiliyetleri değerlendirilmiştir. Şan sınavında ise adaylardan en az bir parça söylemesi istenmiş ya da piyano eşliğinde ses/ritim duyarlılığı değerlendirilmiştir. Enstrümanını getiren adayların enstrüman çalmasına izin verilmiştir. Heyecanlanan veya zorlanan adaylara birden fazla fırsat tanınmıştır.

Eski Devlet Tiyatrosu Genel Müdürü ve İzBBŞT Genel Sanat Yönetmeni Yücel Erten, 9 Eylül Üniversitesi Oyunculuk Anasanat Dalı eski Başkanı ve İzBBŞT Sanat İletişim Direktörü Prof. Hülya Nutku, Kocaeli BB Şehir Tiyatroları Sanatçısı ve İzBBŞT Sahne Direktörü Ufuk Aşar, emekli İzmir Devlet Operası Sanatçısı Altuğ Dilmaç ve İzmir Devlet Opera Balesi Sanatçısı Meltem Yorulmaz'dan oluşan jüri sonuçları değerlendirmiş ve 1-4 Temmuz arasındaki ikinci aşamaya 156 kişinin davet edilmesine karar verilmiştir. Sınavların ikinci aşaması ise tüm şeffaflığıyla sürdürülmektedir.

İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak büyük bir heyecanla perdelerinin açılmasını beklediğimiz İzBBŞT'nin her zaman yanında olduğumuzu bu vesileyle tekrarlarız. İzBBŞT Yönetmeliği yukarıda değinildiği gibi çok önceden bağımsız kurullarca belirlenip kamuoyuna duyurulmuş, sınav süreci de bu doğrultuda başlamış ve halen devam etmektedir. Bu aşamada bir değişiklik beklentisiyle sınava gölge düşürecek açıklama yapmama konusunda herkesi sağduyuya çağırıyoruz. Bu süreçte İzBBŞT Yönetmeliği'nde değişiklik beklentisi, halen sınavları devam eden adaylar ve İzBBŞT'nin sezon hazırlıklarında önemli olumsuzluklara sebep olacaktır.

Şartnamede; "adaylarda aranan nitelikler" gelecekte daha kapsayıcı, katılımı arttıran bir anlayışla genişletilebilir. Biliyoruz ki, bu kent için çok anlamlı olan ve belki de başlatılması çok geciken bu girişim zamanla eksiklerini gidererek, olgunlaşarak güçlenecektir."