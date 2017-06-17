İzmir Büyükşehir Belediyesi hakkını isteyen 58 işçiyi işten çıkardı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, geçmişe yönelik ilave tediye hakkını arayan ve belediye kadrosu isteyen çok sayıda şirket çalışanını işten çıkardı. Gözler ise sendikaların vereceği tepkide.

Evrensel gazetesinin haberine göre, Belediyede ilave tediye ve kadrolu çalışma krizi devam ediyor. Son olarak İZENERJİ ve İZELMAN'ın toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde de gündeme gelen belediye işçilerinin kamu işi yapmalarından kaynaklı hakkı olan ilave tediye de olarak bilinen 52 günlük ikramiyenin geçmişe yönelik kısımlarının ödemesini isteyen işçiler işten çıkarıldı. İşten çıkarılanlar arasında belediyenin kendi kadrosuna geçmek için muvazaa davası açanlar da bulunuyor.

Belediyeye ait ve DİSK'e bağlı Genel İş Sendikasının örgütlü olduğu İZENERJİ'de 10 işçi, İZELMAN'da 25 işçi, Dev Turizm İş'in örgütlü olduğu Grand Plaza'da 8 işçi ve Türk İş'e bağlı Belediye İş Sendikasının örgütlü olduğu İZULAŞ'ta da 15 işçi işten çıkarıldı.

Sayılar kesin olmamakla birlikte, işten çıkarmaların diğer belediye şirketlerinde de yaşanması bekleniyor. İşten çıkarılmalara gerekçe olarak ise performans değerlendirme sisteminin sonuçları gösterildi. İşçiler, verimsizlik ve devamsızlık yapmakla suçlanıyor.

İşten çıkartılan belediye personelinin tamamının geçmişte belediyeden davacı olan ve yargıya giden isimler olması ise dikkat çekti. 6772 sayılı kanundan doğan ve kamu işçilerine ödenen yıllık 52 günlük ücret tutarındaki ikramiyelerin 5 yıl geriye dönük olarak kendilerine ödenmesi için ilave tediye davası açan işçiler kazandıkları dava neticesinde protokol imzalanmasını beklerken, işten çıkarıldılar.

İlave tediye nedir, kimlere ödenir?

Genel ve katma bütçeli kamu kurumları, sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan şirket ve kurumlar ve belediyelerde çalışan işçi statüsünde personele ücret sistemlerine bakılmaksızın her yıl için 52 günlük tutarında devletçe verilen ikramiye ödeneğidir. Yılda 13’er günlük olmak üzere 4 parça şeklinde ödenir.