CHP'li belediyeler, Sakarya'daki facianın ardından havai fişek kullanımını yasaklamaya başladı

Sakarya'da meydana gelen havai fişek faciasının ardından CHP'li belediyeler, havai fişek kullanımını yasaklamaya başladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Edirne Belediyesi, Küçükçekmece, Datça belediyeleri etkinliklerinde havai fişek kullanmama kararı alırken, Bakırköy, Avcılar belediyeleri ise ilçe genelinde havai fişek kullanımının yasaklandığını duyurdu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, etkinliklerinde doğayı kirleten ve canlıların ölümüne neden olan havai fişek gösterilerine yer vermeme kararı aldığını duyurdu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, Sakarya’daki havai fişek fabrikasındaki son patlamanın ardından durumun gözden geçirildiğini belirterek, "Bizler kutlamalarımızı tüm görkemiyle sürdüreceğiz. Ancak 5 dakikalık bir gösterinin bize vereceği keyif yüzünden canlıların ölmesine, insanların zehir solumasına, havamızın, suyumuzun ve toprağımızın kirlenmesine müsaade etmeyeceğiz" dedi.

İlçe belediye başkanlarına çağrı

Başkan Soyer, her havai fişekli gösterisinin daha çok havai fişeğin üretilmesi anlamına geldiğini belirterek, ilçe belediye başkanlarına da, "İlçe belediye başkanlarımızı da buradan etkinliklerinde havai fişek kullanmamaya çağırıyorum. Çünkü çağdaş İzmir’e bu yakışır" çağrısında bulundu.

"Denetimsiz, kuralsız bir biçimde üretim yapan fabrika ve atölyelerdeki iş cinayetleri hepimizi yasa boğuyor" diyen Soyer, "Kullanım azalırsa zorunlu bir ihtiyaç olmayan havai fişek üretimi nedeniyle yaşanan can kayıpları da biter" ifadelerini kullandı.

Soyer, 10 yıllık belediye başkanlığı döneminde Seferihisar’daki resmi kutlamalarda havai fişek kullanmamayı tercih etmişti. Çevre kuruluşları da uzun zamandır havai fişek gösterilerinin yasaklanması için imza kampanyaları düzenliyordu.

Edirne Belediyesi, etkinliklerinde havai fişek kullanmayacak

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Sakarya'da meydana gelen havai fişek faciasının ardından belediyenin hiçbir etkinliğinde havai fişek kullanmayacaklarını açıkladı.

Yaşanan facianın ardından Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Sakarya'da meydana gelen havai fişek faciasının ardından belediyenin hiçbir etkinliğinde havai fişek kullanmayacaklarını açıkladı.

Twitter hesabından açıklamaya yapan Gürkan, şunları söyledi:

"Edirne Belediyesi olarak hep doğaya saygılı ve korumacı olduk. Bu günden sonra artık hiç bir etkinliğimizde havai fişek kullanmayacağız.Tüm belediyelerimize çağrı yapıyorum; hiç bir etkinlikte havai fişek kullanmayalım."

Bakırköy Belediyesi, havai fişek kullanımını yasakladı

Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, kişisel Twitter hesabında ilçe genelinde havai fişek kullanımının yasaklandığını duyurdu.

Kararın belediye meclisinde oy birliğiyle alındığını ifade eden Kerimoğlu, "Her canlının yaşam hakkına saygılı olmayı ilke edindiğimiz Bakırköyümüzde, çevreye ve insana da zararı ortada olan havai fişeklerin kullanımını yasaklayan teklifi Bakırköy Belediye Meclisimizde oy birliği ile kabul eden tüm siyasi parti meclis üyelerine teşekkür ederim" dedi

Datça Belediyesi: Gösteri ve etkinliklerde havai fişek kullanmayacağız

Datça Belediyesi de gösteri ve etkinliklerinde havai fişek kullanmayacaklarını duyurdu.

Belediyenin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Datça Belediyesi olarak bugünden itibaren hiçbir gösteri ve etkinliğimizde havai fişek kullanmayacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz" denildi.

Avcılar Belediyesi: Yasak olan havai fişek kullanımına şahit olduğunuzda bizi arayın

Avcılar Belediyesi de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, "Birlikte çalışıyor, doğamızı birlikte koruyoruz. Kentimizde yasak olan havai fişek kullanımına şahit olduğunuz takdirde aşağıdaki numaradan bizi bilgilendirerek doğamızı korumamıza destek olabilirsiniz" denildi.

Küçükcekmece Belediye Başkanı: Havai fişekler hiçbir şekilde kullanılmayacağız

Küçükcekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, "Çevreye ve canlılara zarar veren havai fişeklerin belediyemiz tarafından hiçbir şekilde kullanılmayacağını belirtmek isterim" diye yazdı.