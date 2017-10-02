İzmir Büyükşehir Belediyesi, cemevine 'kayyım' atadı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Alevi Kültür Derneği Yamanlar Cemevi’ne kayyım atadı. Dernek üyeleri, Cemevini kullananların rızasını almış olan Dernek yönetimi hakkında kayyım kararı alınmasını demokrasiye ve inançlarına karşı müdahale olarak değerlendirdi.



Yamanlar Cemevi Dernek Yönetimi bu kez de İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin müdahalesine maruz kaldı. İzmir Alevi Kültür Derneği Yamanlar Cemevi’ne İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kayyım atandı. Dernek üyeleri, Cemevini kullananların rızasını almış olan Dernek yönetimi hakkında kayyım kararı alınmasını demokrasiye ve inançlarına karşı müdahale olarak değerlendirdi. Daha önce Bayraklı Belediyesi yönetiminin müdahalesine maruz kalan derneğin düğün salonu Bayraklı Belediyesi Başkanı Hasan Karabağ tarafından yıktırılmıştı. Dernek daha önce Alevi Kültür Derneği’nin bir şubesi olarak çalışırken, genel merkez tarafından feshedildi. Yaklaşık bir yıl önce meydana gelen bu gelişme üzerine, yeni bir dernek oluşturularak bin dolayında üye kaydedildi.

Kimse tepeden yönetme hakkına sahip feğil

Evrensel'dn Emine Uyar'ın haberine göre; son olarak geçtiğimiz pazartesi günü İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden gelen görevliler, derneğe bir müdür atandığını bundan sonra yapılacak etkinlikler için izin alınması gerektiğini tebliğ etti. Dernek Yönetimi Cumartesi günü bölgedeki mahalle muhtarları, yöre dernekleri ile biraraya gelerek durumu değerlendirmek üzere toplantı düzenledi. Toplantıya CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Erdal Aksünger de katılarak sorunları ve talepleri dinledi.Toplantıda ilk sözü alan Yamanlar Cemevi İzmir Alevi Kültür Derneği Başkanı Mehmet Bozkurt yaşanan süreci özetleyerek, “İnancımızın hiç hak etmediği şekilde bu kuruma kayyım atayacaklarını hiç düşünmemiştik. Kimse bu inancı tepeden, kimsenin rızalığı olmadan yönetme hakkına sahip değil. Onur, Yamanlar, Doğançay, Emek mahallesi muhtarları ve bölgedeki yöre dernekleri bize desteklerini belirtiyorlar. Bir yanlışımız olsa idi bu kurumlar yanlışın tamamlayıcısı olmazlardı” dedi.

Derneğe yönelik müdahalelerin, Bayraklı Belediye Başkanı’nın seçimlere müdahil olup derneği yönetmeye talip olması ile başladığını ifade eden Bozkurt, “Liste sundu ama halk buraya hizmet vermiş, içeriğini boşaltmayacak kişilere oy verdi. Bunun ardından, düğün salonumuz yıkıldı. Sonra ecr-i misil gönderdi. Amaçları maddi olarak ayakta kalmamızı engellemekti. Ardından geçen hafta Büyükşehir Belediyesinden geldiler, ‘Buraya müdür atadık, artık müdürün izniyle etkinliklerinizi yapabileceksiniz’ dediler. Alevi inancını yönetmekten ve kayyımdan vazgeçmelerini istiyoruz” diye konuştu.

"3 bin üyenin iradesi nasıl silinir"

Toplantıda söz alan Çorumlular Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ali Rıza Öksüz de, mevcut yönetimin yanında olduklarını ifade ederken, Hüseyin Ozan da, “Buranın üyeleri, yönetim kurulu var. Bu ısrarlı müdahale bizde endişe ve kuşku yarattı. Derin bir el mi var, bu el her yere uzanabiliyor mu diye düşündük. Bu müdahaleyi kişisel hırslarla açıklamak yetersiz kalıyor” dedi. CHP’ye laik söylemleri nedeniyle oy verdiklerinin belirten Ozan, bir inanç merkezine kayyım atanmasının kendilerinde tepki yarattığını dile getirdi.

Eskişehirliler Vakfı İkinci Başkanı ve Karşıyaka Belediye Meclis üyesi Avukat Yaşar Özcan da, dernekte iki kere olağanüstü genel kurul yapıldığını, ikisinde de mevcut yönetimin kazandığını dile getirerek, “Ben ikisinde de mevcut yönetime oy vermedim. Şubenin kapatıldığını öğrenince aradım ve ‘yanınızdayım’ dedim. 3 bin üyeyi nasıl silersiniz dedim” diye konuştu.

Bu son müdahalenin Alevilik inancına yapılmış bir müdahale algısı yaratacağını ifade eden Özcan, “AKD Genel Merkezi’nin oyununa gelmemek gerekir. AKD ve Başkanı Doğan Demir’in AKP’ye yakın olduğunu düşünüyoruz” dedi.

"Endişeliyiz"

Onur Mahallesi eski muhtarı Bektaş Tuğcu da, derneğin mevcut haliyle hizmetlerinden memnun olduklarını, dokunulmasını istemediklerini dile getirdi.

Zübeyde Hanım Alevi Bektaşi Kültürünü Yaşatma Derneği Başkanı Zihni Çabuk da, derneğe yapılan uygulamaları başından beri bildiklerini ve üzüntü duyduklarını belirterek, “Bu dernek Alevice dilin kullanıldığı tek yer.

Bunu hazmedemeyenler var. Hiçbir caminin anahtarı belediyede değil. Bir inanç kurumu belediye tarafından yönetilebilir mi? Bir etkinlik yapacağız 15 gün önceden dilekçe ile başvuracağız. İzin verilmezse ne olacak? Biz inancımıza müdahale edileceğinden endişeliyiz” dedi.

Eğitim Sen 2 No’lu Şube Başkanı Hasan Ali Kılıç da, Yamanlar Cemevi’nin İzmir’de işlevsel, üretken, halkla sıkı bağları olan, örnek çalışmalar yürüten bir cemevi olduğunu belirterek,

Sosyal demokrat bir partiye mensup belediye yönetiminin halkın inancına, iradesine ipotek koyması, kendi seçmeni olarak gördüğü bu kesime yönelik bu uygulamaları reva görmesi düşündürücü” dedi.

Konuşmaların ardından söz alan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Erdal Aksünger de, bir inanç merkezine kayyım atamanın doğru olmadığını belirterek, “AKD Genel Merkezi buradaki şubeyi nasıl feshebiliyor? Bu Alevilerin sorunudur ve bunu kendi içlerinde tartışmalılar” dedi. Burasının bir inanç merkezi olduğunun, CHP’nin bir kurumu olmadığının altını çizen Aksünger, “Elbette farklı siyasi partilerden üyeleri olacak. Düğün salonunun yıkılması meselesinde de ‘herkes kendi işine baksın inanç kurumları ile uğraşmak kimsenin işi değil’ demiştim. Düğün salonunun yıkılmaması için de direnilmeliydi” dedi.

Aksünger, konunun ilgilileri ile görüşeceğini de belirtti.

"Burası bizim için bir binadan daha fazlası"

Hamza Demir (Üye): Hukuksuz şekilde şubeyi kapattılar. Siyasetle inanç çıkar uğruna birbirine sokuldu. Bayraklı Belediyesi Başkanı sunni inançlı işçileri cemevine üye yapıp oy kullandırdı. Alevi Kültür Derneğinin burada aktif bir faaliyeti yoktur. Burada işlevini sürdüren bir dernek var. Büyükşehir’in inisiyatifini bu dernekten yana kullanmasını istiyoruz.

Yamanlar Mahalle Muhtarı Kemal Aydın: Burada yapılacak şey direnmek. Hiçbir inancın önüne ket vurulamaz.

Serdar Sirkeci(Üye): Burası bizim için bir yapıdan daha fazlası. Canların lokmaları ve rızaları ile kurduğumuz bu dergahları hiçbir kurumun kuruluşun tekeline bırakmaya niyetimiz yok. Bölgedeki 7-8 mahalleyi düşünürsek 20 cami var, bir tane cemevi var. O camilere kayyım atanmıyorsa burada bu halkın iradesi ile seçilmiş yönetime de atanamaz.

Zöhre Aksüt(Üye): Çeşitli derneklerde yöneticilik yapıyorum buranın da üyesiyim. Biz de ‘hak, hukuk, adalet’ deriz o zaman. Sosyal demokrat belediyeler neden bizlere sahip çıkmak yerine önümüze engeller koyuyor?