İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer: İddia ediyorum 3 yıl sonra Kordon'da denize gireceğim

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, bugünkü yazısında ayrı parası ve bayrağı olan bir “İzmir Eyaleti” kurmak istediği iddiasıyla gündeme getirilen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile görüşmesini aktardı.

Zeyrek, söz konusu ileri sürülenlerle ilgili Soyer'in, “Deli saçması ama sessiz kalınacak gibi değil” yorumu getirdiğini ifade etti. Zeyrek, Soyer'in kendisiyle ilgili açık aramaya çalışmalarını neye bağladığına ilişkin soruya verdiği şu yanıtı aktardı:

“Devlet ücretsiz maske dağıtamadı, biz 6 milyon 750 bin maskeyi İzmirlilere ücretsiz ulaştırdık. Salgın sırasında 180 bine yakın aileye sosyal yardım ulaştırdık. Bir yandan da büyük projelere devam ettik. Böyle bir dönemde metro projesi için 75 milyon Euro düşük faizli kredi bulduk ve tüm hızıyla projeye devam ediyoruz. İddia ediyorum üç yıl sonra (kordonu göstererek) şurada denize gireceğim. Şimdi iyi niyetlilerse, bunu konuşup tartışsınlar.”

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TIKLAYIN - Tunç Soyer'den "Eyalet skandalı" haberine ilişkin açıklama