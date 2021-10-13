Tunç Soyer: İzmir'de depremzedelere yönelik emsal artışı kararı tüm ilçeleri kapsayacak

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin depremzedelere yönelik emsal artışı kararı genişliyor. Parsel bazında yüzde 20, ada bazında yüzde 30 emsal artışı öngören ve sadece Bayraklı'yla sınırlı tutulan karar sonrası İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Başkan Soyer, diğer ilçeler için de emsal artışına gideceklerini belirterek, “Kent genelinde depremde ağır veya orta hasar görmüş binaların tamamına parsel bazında emsal artışı verilmesi teklifini önümüzdeki ilk meclise sunacağım” dedi.



Tunç Soyer, 30 Ekim 2020 depremi sonrası orta ya da ağır hasar raporu almış tüm binalar için emsal artışı vereceklerini duyurdu. Bayraklı Belediye Meclisi’nin aldığı “parsel bazında yüzde 20, ada bazında yüzde 30 emsal artışı” kararının, hafta başında İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nde onaylandığını hatırlatan Başkan Soyer, “Bayraklı’da deprem nedeniyle mağduriyet yaşayan vatandaşlarımızın ve ilçenin derdine derman olacak çözüm üretildi. Ancak İzmir'in tamamında depremle ilgili negatif sonuçlar doğdu. En büyük felaket Bayraklı’da yaşandı ama Menderes ve Karaburun’a kadar uzanan bir tablo var” diye konuştu.



Toplumda oluşan çözüm beklentisinin farkında olduğunu ifade eden Başkan Soyer, bu nedenle depremden en çok etkilenen Karşıyaka, Bornova, Konak ve Karabağlar belediye başkanları ile bir araya geldiğini söyleyerek şöyle devam etti:



“BELEDİYE MECLİSİMİZE SUNACAĞIM”

“Yaptığım görüşmelerin neticesinde, sadece belirli ilçelerde değil, kent genelinde depremde ağır veya orta hasar görmüş binaların tamamına parsel bazında emsal artışı verilmesi yönünde önergeyi belediye meclisimize sunmaya karar verdim. Bunu, ilk mecliste sunacağız. Böylece kent genelinde deprem nedeniyle orta ve ağır hasar raporu verilmiş tüm binalardaki hak sahibi yurttaşlarımızın derdine derman olmak istiyoruz. Meclisimiz nasıl takdir ederse öyle karar vereceğiz.”



“KENTİN GELECEĞİNİ İPOTEK ALTINA ALMAYIZ”

Başkan Tunç Soyer, bir yandan depremzede yurttaşların sorununu çözme iradesi gösterdiklerini diğer taraftan şehircilik ilkelerini gözetmek zorunda olduklarını kaydederek sözlerini şöyle tamamladı:

“Biz ağır veya orta hasar görmüş binalara parsel bazında ilave bir hak vereceğiz. Böylece deprem mağduru yurttaşlarımıza, oturulmaz duruma gelmiş binalarını aynı şekilde yapma imkânı sunacağız. Yerinde dönüşüm yapacağız. Aynı şekilde, aynı metrajda, o parselde. Ama bunu yaparken İzmir'in bütünü için negatif sonuçlar doğuracak sonuçlara imza atamayız. Planlamacılık disiplinine aykırı davranamayız. Gelecekte bu şehrin insanlarını, çocuklarını ipotek altına alacak sonuçların doğmasına izin veremeyiz. Özetle üzerine basa basa ifade ediyorum; mağdurun yanında bir karar alırken kentin geleceğini de koruyoruz.” (ANKA)