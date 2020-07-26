İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer: İktidarın yolu ittifaktan geçiyor

Ayşe Sayın

Ankara

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, iktidarın yolunun ittifaktan yapmaktan geçtiğini söyledi. Soyer, "CHP bu anlamda en doğrusunu yapıyor" dedi.

CHP'nin 37. Olağan Kurultayı'nı BBC Türkçe'ye değerlendiren Soyer, kurultayın son derece düzenli ve medeni koşullarda yapıldığını söyledi.

"Bu parti kurultay bile düzenleyemez diyenlere bir cevap oldu aynı zamanda" diyen Soyer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben şahsen bu kurultaydan umut buldum. En büyük eksiği coşkusu oldu, coşkusu derken de halkın olmaması oldu ama orada da yapacak bir şey yok ne yazık ki. Sağlık Bakanlığı'ndan, Bilim Kurulu'ndan gelen bir yığın düzenleme var."

"Hiçbir siyasal parti Türkiye'de tek başına iktidar olamıyor"

Tunç Soyer, kurultayda muhaliflerin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu, "dostlarımız" dediği "sağ partilerle ittifak" stratejisi nedeniyle eleştirmelerine ilişkin soruya ise şu yanıtı verdi:

"Var olmak için yüzde 51'i zaten almak mecburiyetindesiniz. Eğer yüzde 51'i hedefleyen bir ittifak çatısı kuramıyorsanız, olmanız mümkün değil. Dolayısıyla bu bir tercih değil bu bir zorunluluk yani bunu yapmak mecburiyetindesiniz.

"CHP'de buna mecbur ama bunun getirdiği bir fayda var o da kendi ideolojiniz kendi inançlarınızla baktığınızda gördüğünüzden daha geniş bir açıdan görme imkanı veriyor size. Bence bu son derece değerli o yüzden ben 'dost' sözcüğünü çok önemsiyorum ve bu dostluğun iktidara taşıyacağına inanıyorum.

"İktidarın yolu ittifaktan geçiyor. Hiçbir siyasal parti Türkiye'de tek başına kendi ilkeleriyle kendi duruşuyla iktidar olamıyor. AKP, MHP, CHP, İYİ Parti, HDP herkes o yüzde 51'i hedeflediği için ittifak çatıları kurmak mecburiyetinde. CHP de bunun dışında kalamazdı. CHP bu anlamda en doğrusunu yapıyor."