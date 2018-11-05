İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Kocaoğlu'ndan 'liste' tepkisi

31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde yeniden aday olmayacağını açıklayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na belediye başkanlıkları için aday listesi sunduğu iddialarının asılsız olduğunu belirterek, bu duruma tepki gösterdi.

CHP'li Kocaoğlu, 2019 yerel seçimlerinde aday olmama kararını net bir şekilde paylaşmasına rağmen hâlâ seçim sürecini kendisi üzerinden götürmeye ve ismini malzeme yapmaya çalışanlar olduğunu söyledi.

25 Ekim'de Kılıçdaroğlu ile sürpriz bir görüşme gerçekleştiren Kocaoğlu, son olarak bazı internet sitelerinde ortaya atılan ve kendisi tarafından hazırlanarak Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na sunulduğu iddia edilen aday listesinin, gazetecilik deyimiyle 'asparagas' olduğunu vurguladı.

Kocaoğlu, "15 yıldır her türlü sınavdan geçmiş, tüm engellemelere rağmen çizgisini ve duruşunu değiştirmemiş bir başkan üzerinden manipülasyon yapmaya doymayanlara, sahte listeler üzerinden yıpratmaya çalışanlara en güzel cevabı İzmirli hemşehrilerimiz verecektir. Asılsız haberlerin içine yerleştirilen 'duyum alındı' türünden ifadelerin Türkçe'deki karşılığı 'dedikodu'dur. İzmirli hemşehrilerim, gerçeklerle dedikoduları birbirinden ayırabilecek kadar zekidir" dedi.

Kocaoğlu'nun Kılıçdaroğlu'na 30 ilçeden bazıları için çoklu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan aday adaylığı için yola çıkan Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ'ı ise yine Bayraklı için, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı önerdiği iddia edilmişti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için gönlünden geçtiğini ifade ettiği Mehmet Gönenç’in ismi de yine Bergama için önerdiği, Kamil Okyay Sındır, Tuncay Özkan ve Tunç Soyer’in ise İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için uygun isimler olmadığını söylediği iddia edilmişti