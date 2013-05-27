İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Kocaoğlu'ndan Başbakan'a 'sonsuz teşekkür'

İzmir Banliyö Taşımacılığı Sistemi Anonim Şirketi'nin (İZBAN), Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliği (UITP) Dünya Kongresi kapsamında düzenlenen yarışmada "En İyi İş Birliği" kategorisinde birinciliğe layık görülmesinin ardından konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'a teşekkürlerini sundu.

Murat Çakır'ın Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre, Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliği (UITP) Dünya Kongresi kapsamında düzenlenen yarışmada "En İyi İş Birliği" kategorisinde birinciliğe layık görülen İzmir Banliyö Taşımacılığı Sistemi Anonim Şirketi'nin (İZBAN) ödülünü almak için İsviçre'ye giden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ile Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürü Süleyman Karaman, bu işbirliğine en büyük desteği veren Başbakan Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na teşekkür ettiler.

TCDD Genel Müdürü Süleyman Karaman, Cenevre’ye hareketlerinden önce Atatürk Havalimanı VİP Salonu’nda yaptığı açıklamada şunları söyledi: "İZBAN projesindeki devlet ile Büyükşehir belediyesi arasındaki işbirliğinin diğer illere örnek olması gerekir. Hatırlayacaksınız, İZBAN'ın açılışını belki Türkiye'de ilk olarak hem Sayın Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan hem de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu birlikte açtı. O da işbirliğinin çok önemli bir tarafıdır. Hem Başbakanımız büyük destek ve talimat verdi hem CHP Genel Başkanı da bize bu konularda büyük destek oldu. Ulaştırma Bakanımızın da sürekli takibiyle bu işi başardık".

'Hükümetin desteği olmadan mümkün değil'

THY'ye ait tarifeli uçakla Cenevre'ye hareketinden önce, Atatürk Havalimanı'nda gazetecilere konuşan Aziz Kocaoğlu ise, TCDD ile İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bir araya gelerek İZBAN'ı hayata geçirdiğini ve belediye başkanı olduğu günden itibaren en büyük projesinin "Aliağa-Menderes İZBAN Raylı Sistem Projesi" olduğunu belirterek, "Bu projede işin bürokrasi kısmını ve projenin gerçekleşmesini Sayın Süleyman Karaman genel müdürümüzle birlikte yürüttük. Tabii ki hükümetin desteği olmadan, Ulaştırma Bakanlığı'nın desteği olmadan bu projenin gerçekleşmesi mümkün değildi. Ben huzurunuzda hem Sayın Başbakana hem de Sayın Binali Yıldırım bakanımıza sonsuz teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Doksan iki ülkede 3 bin 400 üyesi bulunan ve Dünya’da toplu taşımacılık sektörünün en prestijli kurumu sayılan UITP’nin "Toplu Taşımacılıkla Büyüme"(Grow with Public Transport) konulu yarışmasına bu yıl 40 ülkeden, 6 kategoride 240 proje katıldı. İZBAN ayrıca kongrede üye olan 92 ülkeye örnek proje olarak gösterildi.