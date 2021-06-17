İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı: HDP İzmir İl Başkanlığı binasında düzenlenen saldırıyı kınıyorum

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, HDP İzmir İl Binası'na düzenlenen saldırıyı kınadığını bildirdi. Soyer, saldırıda yaşamını yitiren Deniz Poyraz için için başsağlığı diledi.

Soyer Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "HDP İzmir İl Başkanlığı binasında düzenlenen saldırıyı kınıyor, saldırıda hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet diliyorum. İzmir’imiz huzur kentidir. Bu huzura zarar verecek her türlü girişimin karşısındayız." ifadesini kullandı.

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