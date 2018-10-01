İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu adaylık kararını açıkladı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, yerel seçimlerde aday olmayacağını açıkladı.

Kocaoğlu, "CHP'de de değişimden yanayım, değişim fırsattır. Bunda da ısrarcıyım" ifadesini kullandı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Kocaoğlu, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yerel seçimlerde aday olmayacağını açıklayan Kocaoğlu'nun adaylık hakkında şunları söyledi:

"24 Haziran sonrasındaki gelişmelerin benim kararımda hiçbir etkisi olmadı. Bunu bir defa açık yüreklilikle ifade etmek istiyorum. Ve aday olma iradesini gösterdiğim zaman adaylığımın da tartışılmayacağını, özellikle CHP içerisinde ve genel merkezde adım kadar emin olarak biliyorum.

Ben bu kararı 2014 yılı seçimlerine giderken, 2013 yılına 6 ay kala verdim. Yani 10 seneden sonra bırakma kararımı vermiştim. Biraz önce de anlattığım gibi; Binali beyin aday olması, o zaman da sayın genel başkana 'Ben aday olmak istemiyorum, güçlüyüz de. Bir arkadaşı kazandırabilecek noktadayız. Bu iş sürgit bir iş değil. 10 sene yaptım' diye genel başkanla konuşmuştum. Ve adaylık başvurusunda bulunmayacağımı da ifade etmiştim.

"O zaman il başkanına adaylık dosyasını verdim"

O zaman sadece Binali beyin adaylığını bekleyeceğim demiştim. Hepinizin malumu olduğu üzere de sayın cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Binali Beyin elini kaldırdığı an ben de il başkanına adaylık dosyasını verdim. Bugünün değişimle falan hiçbir alakası yoktur. Genel merkezle bugün paylaşmadım ama ondan önce de aday olmayacağımı, adayları üzerinde çalışması yapması gerektiğini 2014 seçimlerinden bu tarafa açık ve net olarak paylaştım.

Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptıktan sonra siyaseti, bir yere seçilmek anlamında noktalamak gerekir. 'Bir görev almak' anlamında noktalamak gerekir benim şahsi kanaatim. Ama bu partiye çalışmayacak, hizmet etmeyecek, seçimlerde elinden geleni yapmayacak anlamına gelmemelidir.

"Birikimimizi paylaşacağız"

Eski bir belediye başkanı olarak, partili olarak bunca yıllık birikimi mutlaka sağlığımız el verdiğince partimiz lehinde kullanacağız. Ama herhangi bir yere aday olmak söz konusu olamaz.

Çünkü bu koltuktan daha büyük koltuk yok. Bu koltuğu bıraktıktan sonra ne yapacağım? Bu koltuğu gönül rahatlığıyla bıraktığım için... Ama partime çalışacağım."