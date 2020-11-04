İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı: 15 bin kişi evsiz kaldı, tüm binalar kontrol edilecek

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, merkez üssü Ege Denizi'nin İzmir Seferihisar açıkları olan, AFAD'ın 6,6, Kandilli'nin 6,9 büyüklüğünde açıkladığı depremde 15 bin kişinin evsiz kaldığını ve tüm binaların kontrol edileceğini açıkladı.

Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk’e konuşan Soyer, “Bizim gözlemsel olarak yaptığımız tespitlere göre betonda deniz kumu kullanılmış, demir donatıları son derece zayıf, yapılarda deformasyonlar var, kolonlar kesilmiş vs. binaların çökmesinin bunlardan kaynaklandığını düşünüyoruz.” dedi.

Soyer, “O nedenle İzmir de 1999 yılından önce ruhsat almış tüm binaları kontrol edeceğiz. Özenle de zemin katı ticarethane olan yani spor salonuna, markete, otoparka çevirmiş bu apartmanların tamamını kontrol edeceğiz. Kuracağımız ekiplerle, yapı kontrol laboratuvarıyla bunları yapacağız. Buradan başlayarak İmar affından yararlanan binaları, daha arkada tüm binaları kontrol edeceğiz ve niyetimiz her binanın ‘Deprem Güvenlik Kartı' oluşturmak. Bunu meslek odalarıyla birlikte yapacağız. Üniversitelerden destek isteyeceğiz. Kısacası hepsini bu çalışmanın içerisine dahil edeceğiz." diye konuştu.

Soyer, "Tabii bunun için bu ay yapılacak Belediye Meclis toplantımızda gündemimiz bütçe görüşmeleri sırasında da buna kaynak ayırmak olacak. Devletten, milletten alamazsak da bunun kaynağını biz yaratacağız." ifadesini kullandı.

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