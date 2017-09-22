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İzmir Bulvarı, köprü için trafiğe kapatılıyor

DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ Büyükşehir Belediyesi'nin İzmir Karayolu üzerinde inşaatını sürdürdüğü Sanayi Bağlantı Köprüsü'nün kiriş montajı ve tabliye kalıbının yapımı için İzmir Bulvarı, geçici bir süre için trafiğe kapatılacak

22 Eylül 2017 00:35

DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ Büyükşehir Belediyesi\'nin İzmir Karayolu üzerinde inşaatını sürdürdüğü Sanayi Bağlantı Köprüsü\'nün kiriş montajı ve tabliye kalıbının yapımı için İzmir Bulvarı, geçici bir süre için trafiğe kapatılacak. İzmir Bulvarı, yarın sabahtan itibaren trafiğe kapatılırken, trafik oluşturulan yeni güzergahlardan sağlanacak.
Denizli Büyükşehir Belediyesi\'nden yapılan yazılı açıklamada, yapımı süren Sanayi Bağlantı Köprüsü\'nün yapım çalışmaları nedeniyle yarından itibaren İzmir Bulvarı\'nın trafiğe kapatılacağı bildirildi. Denizli\'nin ilk ard germe köprüsü olacak Sanayi Bağlantı Köprüsü\'nün köprü kiriş montajı ve tabliye kalıbının yapımına başlanacağı için Denizli-İzmir Karayolu\'nun cuma gününden itibaren geçici süreyle trafiğe kapatılacağı, çalışmaların devam ettiği süre boyunca bölgedeki sürücüler için yeni güzergahlar oluşturulduğu belirtilen açıklamada, sürücülerin ulaşımda herhangi bir aksaklık yaşamaması için trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.
Belediyeden yapılan açıklamada İzmir Bulvarı\'nın trafiğe kapalı kalacağı süre boyunca İzmir istikametine gitmek isteyen sürücülerin 2481 Sokak, 2475 Sokak, 2499 Sokak ve 2490 Sokak üzerinden İzmir Bulvarı\'na ulaşabilecekleri, İzmir istikametinden gelip Ankara, Antalya ve Şehir Merkezi istikametine gitmek isteyen sürücülerin Zafer Katrancı Köprülü Kavşağı\'nın üstünden geçmeleri halinde 2490 Sokak, 2475 Sokak, Demiryolu Caddesi ve 2481 Sokak üzerinden, Zafer Katrancı Köprülü Kavşağı, köprü altından gelen sürücülerin  ise 2469 Sokak,  2518 Sokak, Demiryolu Caddesi ve 2481 Sokak üzerinden İzmir Bulvarı\'na ulaşabilecekleri belirtildi.

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