İzmir boyozu artık tescilli

İZMİR, (DHA)- İZMİR Ticaret Odası (İZTO), İzmir şambalisi, lokması ve kumrusunun ardından, İzmir boyozuna da coğrafi işaret tescil belgesi aldı.

İzmir mutfağının en çok öne çıkan lezzetlerinden birisi olan İzmir boyozunu tescillettirdiklerini söyleyen İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, \"İzmir ile özdeşleşmiş bu ürünün üretim reçetesi tescil belgemizde ayrıntılı şekilde belirtiliyor. Boyoz yapmanın incelikleri de bu reçetede saklı. Boyozda kaliteli malzeme kullanılması ve usta ellerde hazırlanması lezzetini arttırıyor. Coğrafi işaret tescil belgemiz ile birlikte, ürünün formülü ve coğrafi işaret logosunu üyelerimizin kullanımına sunacağız. Şu anda pek çok fırın ve unlu mamul üretim yerlerinde boyoz üretilmektedir. Ancak, yapım biçimi ve standart açısından eğitim programı yaparak tat, görüntü ve marka değişikliğine izin vermeyeceğiz\" dedi.

KAHVALTININ VAZGEÇİLMEZİ

Boyozun, İzmirlilerin kahvaltı masalarını süslediğini belirten Demirtaş, \"Boyoz, İzmir’le özdeşleşmiş, İzmirlilerin kahvaltısının vazgeçilmezi. Çay, fırında pişmiş yumurta ve boyoz mükemmel kahvaltının menüsünü oluşturuyor. İzmirlilerin aşık olduğu bir lezzet. Meşakkatli bir ürün. Tiryakilik yaratıyor. İzmir Boyozu, tarih boyunca çeşitli kültürlerin etkileşim halinde olduğu İzmir ilinde Osmanlı döneminden beri üretilen ve günümüze ulaşan bir hamur işi türü. Evlerde yapılan İzmir Boyozu’nun 500 yıllık bir geçmişi bulunuyor. Ticarete konu olması ise yakın zamanda gerçekleşmiş\" diye konuştu.

KALİTE STANDARTLARI KORUNACAK

Boyozun coğrafi işaret tescili ile birlikte bilinirliğinin daha da artacağını vurgulayan Demirtaş şunları söyledi:

\"Coğrafi işaret tescili yerel niteliklerine bağlı olarak belli bir üne kavuşmuş ürünlerin korunmasını sağlıyor. Bununla birlikte, coğrafi işaret tescili ile coğrafi sınırları belirlenmiş alanda üretim gerçekleşen ve tarihsel geçmişi olan özel ürünlerin, üretim metotları ile birlikte coğrafi kökenlerine dayalı kalite standartları korunuyor. \'Coğrafi işaret\' ibaresi taşıyan ürünleri üreten işletmeler de, bu işareti ürünlerinin ambalajlarında kullandıklarında tüketici açısından da güven ve kaliteyi ifade etmiş olacak. Ürünler belli bir standartta üretilecek ve taklitlerine karşı korunacak. Kentimizle özdeşleşen ürünlerimizin İzmir’e ve bölgemize katkı sağlamalarına ilişkin çalışmalarımızı sürdüreceğiz.\"

İzmir boyozuna coğrafi işaret tescili almak için Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim üyeleri ile ortaklaşa bir proje yürüttüklerini belirten Demirtaş, \"İzmir Boyozu coğrafi işaret başvurumuz 08.12.2017 tarihinde 268 sayı ile tescil edilerek 13.07.2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere koruma altına alındı. Ürünün tarihçesi, ayırt edici özellikleri, üretim metodu ve yöre ile bağlantısını içeren bilimsel bir rapor hazırlandı. Hazırlık sürecinde ürünlerin tarifini belirlerken bu işte usta isimlerle görüşmeler gerçekleştirildi. İzmir’de boyozun coğrafi işaret tesciline uygun olarak üretip üretilmediğinin denetimini de İzmir Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ve Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü ile birlikte yapacağız\" dedi.

\'KENTİMİZİN DEĞERLERİNE SAHİP ÇIKMAYA DEVAM EDECEĞİZ\'

İzmir’in gurme turizminde öne çıkabilmesi için değerlerinin korunarak, tanıtım ve markalaştırma çalışmalarına devam edeceklerini belirten Demirtaş sözlerine şöyle devam etti:

\"Her platformda, İzmir’in 8500 yıllık tarihi, kültürü ile övünüyoruz. Bu köklü tarihi, zengin kültür mirasını, çeşitli eserler ve yapılar ile görmek mümkün. Bir de bu mirasın damağımıza hitap eden kısmı var. İzmir’in çok kültürlü yapısı, yeme içme alışkanlığını da etkilemiş. Yüzlerce medeniyetin mirası ile oluşmuş bir mutfak. Kentimizin mutfak kültürüne ve değerlerine sahip çıkıyoruz.\"

İZMİR BOYOZU NASIL YAPILIYOR?

İzmir Boyozu, buğday unu, su ve tuz ile hazırlanan hamura yuvarlak göbekli şekli verildikten sonra pişirilmesi ile elde ediliyor. Ürün, pişmemiş veya yanık görünümünde olmayan hafif karamelize renkte. Ürünün yapısında dağılma, kırılma gibi kusurlar meydana gelmemektedir. Şekli yuvarlak ve her ürün benzer ebatlarda üretilmektedir. Çapı 7-9 santim, kalınlığı ise 2.5-3.5 santim aralığındadır. Yanık, yabancı tat veya koku bulunmamaktadır. Ağızda kolay dağılır, ne çok sert ne de çok yumuşak bir yapıdadır.



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