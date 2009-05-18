İzmir bombacısı uslanmadı

İzmir'de 2005 yılında evinde kimyasal maddelerle yaptığı bombaları patlatan ve sol kolu kopan akli dengesi yerinde olmayan kişi, bu kez çöp konteynerinin içine bıraktığı bombayı patlattı.



Alınan bilgiye göre, Karşıyaka ilçesi 1879/3 Sokak 15 numaralı apartmanın önündeki çöp konteynerinde patlama meydana geldi. Patlama sırasında konteynerin yakınındaki bazı araç ve evlerin camları kırıldı.



Sokakta yürüyen 2 kişi de patlamadan meydana gelen şiddetli ses nedeniyle kulaklarından rahatsızlanarak Karşıyaka Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Patlamanın ardından olay yerine gelen Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı araştırmada, konteynere bombayı 1879/3 Sokak 15 numaralı apartmanda oturan Toros İncirlioğlu'nun (27) bıraktığı tespit edildi.



İncirlioğlu'nun kimyasal maddelerden hazırladığı bombayı çöp konteynerine bıraktıktan sonra evinin balkona oturarak patlamayı izlediği öğrenildi. Bomba uzmanı polisler, İncirlioğlu tarafından hazırlanarak çöp konteynerine bırakılan potasyum, nitrat ve bazı yanıcı kimyasal maddelerin bir süre sonra birbirleri ile temasa geçerek patlamanın gerçekleştiğini bildirdi.



Gözaltına alınan Toros İncirlioğlu'nun 7 Temmuz 2004 tarihinde aynı adresteki evinde kimyasal maddelerle yaptığı bombayı patlattığı ve evde maddi hasar meydana geldiği, 14 Ocak 2005'te yine evinde hazırladığı bombayı patlattığı, bu patlamada sol kolunun koptuğu ortaya çıktı.



İncirlioğlu'nun bir süre Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi gördüğü, "akli dengesi bozuk olduğuna" dair doktor raporu bulunduğu öğrenildi.



Olay yerine gelen İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın da patlama ile ilgili bilgi aldı.



Patlamanın ruh sağlığı yerinde olmayan bir kişi tarafından gerçekleştirildiğini kaydeden Çapkın, "Bu bir terör olayı değil. Patlayıcıyı, ruh sağlığı yerinde olmayan bir kişi, potasyum ve nitrat gibi kimyasal maddelerle hazırlamış. Bu kişi, 2005 yılında meydana gelen patlamada da kolunu kaybetmiş" dedi.



Çapkın, bazı ev ve araçların zarar gördüğünü, kulaklarından rahatsızlanan 2 kişinin hastaneye kaldırıldığını ve sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtti.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (AA)

