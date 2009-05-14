İzmir Beşiktaş'a uğurlu geliyor

Fortis Türkiye Kupası finalinde ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 4-2 yenerek kupayı müzesine götüren Beşiktaş'a İzmir uğurlu geliyor.
Siyah-beyazlılar, dünkü finale de ev sahipliği yapan İzmir Atatürk Stadı'nda çıktığı 5 finalden 4'ünde kupayı müzesine götürdü.
"Kara Kartallar" ayrıca, İzmir'de sahaya çıktığı son 4 Türkiye Kupası finalinde de kupayı kaldırmayı başardı.
Beşiktaş'ın, 47 yıllık Türkiye Kupası geçmişinde İzmir Atatürk Stadı'nda düzenlenen tek maçlı finallerde aldığı sonuçlar şöyle:
|Sezon
|Şampiyon
|Finalist
|Sonuç
|83/84
|Trabzonspor
|Beşiktaş
|2 - 0 (uzatmada)
|89/90
|Beşiktaş
|Trabzonspor
|2 - 0
|05/06
|Beşiktaş
|Fenerbahçe
|3 - 2 (uzatmada)
|06/07
|Beşiktaş
|K. Erciyesspor
|1 - 0 (uzatmada)
|08/09
|Beşiktaş
|Fenerbahçe
|4 - 2