İzmir Beşiktaş'a uğurlu geliyor

Sezon Şampiyon Finalist Sonuç 83/84 Trabzonspor Beşiktaş 2 - 0 (uzatmada) 89/90 Beşiktaş Trabzonspor 2 - 0 05/06 Beşiktaş Fenerbahçe 3 - 2 (uzatmada) 06/07 Beşiktaş K. Erciyesspor 1 - 0 (uzatmada) 08/09 Beşiktaş Fenerbahçe 4 - 2

Siyah-beyazlılar, dünkü finale de ev sahipliği yapan İzmir Atatürk Stadı'nda çıktığı 5 finalden 4'ünde kupayı müzesine götürdü."Kara Kartallar" ayrıca, İzmir'de sahaya çıktığı son 4 Türkiye Kupası finalinde de kupayı kaldırmayı başardı.Beşiktaş'ın, 47 yıllık Türkiye Kupası geçmişinde İzmir Atatürk Stadı'nda düzenlenen tek maçlı finallerde aldığı sonuçlar şöyle: