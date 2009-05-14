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Spor

İzmir Beşiktaş'a uğurlu geliyor

Fortis Türkiye Kupasını müzesine götüren Beşiktaş'a İzmir uğurlu geliyor.

14 Mayıs 2009 03:00

Fortis Türkiye Kupası finalinde ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 4-2 yenerek kupayı müzesine götüren Beşiktaş'a İzmir uğurlu geliyor.

Siyah-beyazlılar, dünkü finale de ev sahipliği yapan İzmir Atatürk Stadı'nda çıktığı 5 finalden 4'ünde kupayı müzesine götürdü.

"Kara Kartallar" ayrıca, İzmir'de sahaya çıktığı son 4 Türkiye Kupası finalinde de kupayı kaldırmayı başardı.

Beşiktaş'ın, 47 yıllık Türkiye Kupası geçmişinde İzmir Atatürk Stadı'nda düzenlenen tek maçlı finallerde aldığı sonuçlar şöyle:

Sezon Şampiyon Finalist   Sonuç 
83/84 Trabzonspor Beşiktaş 2 - 0 (uzatmada) 
89/90 Beşiktaş Trabzonspor 2 - 0
05/06 Beşiktaş Fenerbahçe 3 - 2  (uzatmada)
06/07 Beşiktaş K. Erciyesspor 1 - 0 (uzatmada)
08/09 Beşiktaş Fenerbahçe  4 - 2

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