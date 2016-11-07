İzmir Belediyesi'ne 'ByLock' operasyonu; 15 gözaltı

İzmir'de 'FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı çıkarılan 22 belediye işçisinden 15'i gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Menemen ve Karaburun belediyesinde çalışan işçilere yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda hakkında yakalama kararı çıkarılan 22 işçiden, 2'si Büyükşehir Belediyesi olmak üzere 15'i gözaltına alındı.
Şüphelilerin örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları tespit edildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra işlemleri için emniyete götürüldü.