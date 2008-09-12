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Yaşam

İzmir Belediyesi'nden 30 bin öğrenciye burs

İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu yıl 30 bin öğrenciye burs vermeyi hedefliyor.Bursla ilgili takvim, büyükşehir belediyesinin web sitesinden duyurulacak.

12 Eylül 2008 03:00

İzmir Büyükşehir Belediyesinin, bu yıl 30 bin öğrenciye burs vermeyi hedeflediği bildirildi.Yapılan yazılı açıklamaya göre, geçen yıl 20 bin üniversite öğrencisine eğitim bursu veren İzmir Büyükşehir Belediyesi, aylık 100 bin YTL değerindeki eğitim bursundan 2008–2009 döneminde 30 bin öğrencinin yararlanmasını planlıyor.

2007-2008 döneminde getirilen yenilikle, aday başvurularının yalnızca internet üzerinden alındığı burs sisteminin, şeffaflığı ve kapsadığı öğrenci sayısı bakımından Türkiye'de "tek" olduğunu belirten İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, geçen yıl son derece başarıyla uygulanan sistem sayesinde, karışıklıkların ve bir takım olumsuzlukların önüne geçildiğini
kaydettiler.

Ahmet Piriştina bursu için başvurmak isteyen üniversite öğrencilerinin bu yıl da İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin "www.izmir.bel.tr" adresli web sitesini takip etmeleri gerektiğini hatırlatan yetkililer, konuyla ilgili gereken tüm açıklama ve duyuruların bu siteden yapılacağını bildirdiler. İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2008–2009 öğretim dönemi burs başvurularının Ekim ayı başlarında yapılmasını planlıyor. Belediye Meclisi tarafından yenilenen bu yılki burs yönetmeliği, daha az evrak gerektirdiğinden, başvuru işlemlerinin, geçen yıllara göre daha kolay yapılması bekleniyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, geçen yıl hizmete açtığı modern burs
bürosunda randevu sistemini devreye sokmuş ve böylece başvuru sırasındaki yığılmaların önüne geçilmesini sağlamıştı.

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