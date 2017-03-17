İzmir Belediyesi: Zabıtayı uyardık, İzzet Amcamız kuş yemi satmaya devam edecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Konak Meydanı'nda 24 yıldır kuş yemi satarak geçimini sağlayan yaşlı bir adamın yemlerini yere saçarak, yerinden kaldıran zabıta ekiplerinin bu görüntülerinin büyük tepki çekmesi üzerine, sosyal medya hesabından özür dilemek suretiyle bir açıklama yaparak, "Zabıta personelimize gereken uyarı yapılmıştır. İzzet Amcamız her zamanki yerinde işine bu sabah da başladı" ifadesini kullandı.

İzmir'in simgesi Konak Meydanı'nda vatandaşların çektiği bu görüntü sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı. Görüntülerde zabıta, İzzet Yeşilgöz'ün 1 liradan sattığı yemleri yere döküyordu. Orada yaşayan ve yaşlı adamı tanıyan vatandaşlar ise olaya tepki göstererek, yaşlı adama buğday satın alacaklarını ve yardım etmeye devam edeceklerini ifade etmişti.

Zabıtanın yaşlı adama müdahalesi kameraya böyle yansımıştı:

"Bu adamcağız ne yapsın? "

Görüntü sonrası vatandaşlar "Bu adamcağız ne yapsın? Gidip hırsızlık yapsa daha mı iyiydi. Hem bu kulenin etrafında kuşlar varsa bu insanların sattıkları buğday sayesinde var. Sanki bu kuşları kendileri beslemek için bir şey yapıyorlar” demişti.

Belediye bu fotoğrafı paylaştı

İzmir Büyükşehir Belediyesi sosyal medya

İzmir Büyükşehir Belediyesi ise sosyalmedya hesaplarından bu fotoğrafı paylaşarak, zabıta ekiplerine gerekli uyarının yapıldığı, İzzet Amca'nın her zamanki yerinde yem satmaya devam ettiği söyledi.

"Kimseden şikayetçi değilim"

Hürriyet'te yer alan habere göre, 24 senedir aynı yerde yem sattığını anlatan Kuşçu İzzet Amca, sabah belediye ekiplerinin gelerek kendisinden özür dilediğini, 5 kilo yem hediye ettiğini söyledi, “Kimseden şikayetçi değilim” dedi.

'Millet hakkımı aradı, sağolsun' diyen İzzet Yeşilöz 24 senedir Konak Meydanı’nda güvercinlere yem sattığını anlatıyor. Kimi gün 15 lira kazanıyor, kimi gün eli boş dönüyor. Sabah 08.00’de geliyor, yağmurda, çamurda, soğukta, yaz sıcağının ortasında... Hava kararana kadar, kuşlar meydanı terk edene kadar çalışıyor. Çocuğunu büyütmüş de şimdi de 4 torununu okutuyor kazandığıyla...

İzzet Amca, aynı zamanda Konak Meydanı’ndaki tarihi caminin bakımını da yaptığını belirterek şöyle söylüyor: “Kimseden şikayetçi değilim. Zabıta da haklı. O gün gelip yemlerimi döktüler ama sabah gelip belediyeden yapan kişi de müdürler de özür diledi. Bana 5 kilo yem hediye ettiler. Allah razı olsun. Kimseden şikayetçi değilim. Zabıta da haklı.”