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İzmir Belediye Başkanı Soyer: İlk iki aktarma ücretli, 90 dakikalık aktarma süresi 120 dakikaya çıkıyor

"Artan maliyetler ve azalan yolcu mevcut şekilde devam etmeyi olanaksız hale getirdi"

13 Ağustos 2020 20:29

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir'de 90 dakikalık ücretsiz aktarmanın kaldırılması planına karşı sosyal medyada başlatılan kampanyanın ardından bir basın açıklaması yaptı.

Soyer, plana göre ilk iki aktarmanın 50'şer kuruş ücreti olacağını, üçüncü aktarmadan sonrasının ücretsiz olacağını ve aktarma süresinin de 90'dan 120 dakikaya çıkarılacağını söyledi.

İzmir'de toplu taşımadaki tüm binişlerin yüzde 37'sinin aktarma kapsamında olduğunu belirten Soyer, 90 dakikanın 120'ye çıkarılmasıyla birlikte bu oranın artabileceğini belirtti.

"Artan maliyetler mevcut şekliyle devamı imkansız hale getirmiştir"

Soyer artışın gerekçesini ise şöyle açıkladı:

“Pandemi süresince azalan yolcu sayısı ve artan maliyetler toplu ulaşımın mevcut şekliyle devamını olanaksız hale getirmiştir. ÖTV'nin sıfırlanması, genel bütçeden kaynak aktarılması gibi taleplerimiz bu güne kadar yanıtsız kalmıştır. Önümüzdeki tüm bu olumsuz tabloya rağmen, artışın oranı yalnızca yüzde 5,6'dır.”

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