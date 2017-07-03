İzmir Belediye Başkanı Kocaoğlu: Yangının yüzde 85'i kontrol altına alındı

İzmir'in Menderes ilçesinde önceki gün makilikte başlayarak rüzgarın etkisiyle ormanlık alana yayılan yangını söndürme çalışmaları 48 saattir sürüyor.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, yangın söndürme çalışmalarının komuta edildiği bölgede gazetecilere yaptığı açıklamada, Orman Genel Müdürlüğünün yoğun çalışma içinde olduğunu söyledi.

Yangının büyük oranda kontrol altına alındığını, belirli yerlerde devam ettiğini belirten Kocaoğlu, hava şartları ve sarp arazinin çalışmaları olumsuz etkilediğini anlattı.

Kocaoğlu, yerden araçlarla müdahalenin zor olduğunu vurgulayarak, "Orman Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, yangının yüzde 80-85'i kontrol altına alınmış durumda." diye konuştu.

"Tahtalı Barajı'na düşen helikopterdeki yakıtın içme suyuna etkisi olacak mı?" şeklindeki soru üzerine Kocaoğlu, "Hayır, hiçbir etkisi olmayacak. Arıtma tesisimiz bu tür maddeleri, yağ, akaryakıt gibi maddeleri arıtmaya uygun." ifadelerini kullandı.

"Ciğerlerimiz gitti"

Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu da söndürme çalışmalarında 48 saatin geride kaldığını, yangında 800 hektar civarında alanının kaybedildiğini söyledi.

Bölgede ağaçlandırma çalışmaları yapılacağını belirten Soylu, şöyle konuştu:

"Ama tekrar aynı hale kavuşması uzun yıllar alacak. O eski güzelliğine, görüntüsüne kavuşması için elimizden gelen mücadeleyi göstereceğiz. Bu yangından bir ders çıkarmamız gerekiyor. Önümüze gelen yerde ateş ve mangal yakma alışkanlığından artık vazgeçilmesi lazım. 800 hektar ormanı kaybettik. Parası, bedeli yok. Paha biçilemez, ciğerlerimiz gitti. O yüzden bütün vatandaşlarımızın da bu noktada duyarlı olması gerekiyor."

Yangının Deli Ömer mevkisinde devam ettiği bilgisini veren Soylu, Menderes'i Gümüldür'e bağlayan karayolunun söndürme çalışmaları tamamlanıncaya kadar trafiğe kapalı kalacağını anlattı.

Soylu, yangında herhangi bir evin zarar görmediğini sözlerine ekledi.

Söndürme çalışmaları sürüyor

Helikopterler ve amfibi uçaklar, Tahtalı Barajı'ndan aldıkları suyu alevlerin üzerine boşaltıyor. Alanda zaman zaman farklı noktalardan dumanlar yükseliyor.

Ekipler, koordineli şekilde hızlıca alevlerin canlandığı yerlere sevk ediliyor.

Dumandan etkilenen bir orman işçisine sağlık ekiplerince müdahalede bulunuldu.