İzmir Barosu'ndan Öykü Arin için kök hücre bağışı kampanyası

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR Barosu, nadir görülen Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) hastalığı tanısıyla ilik nakli olmayı bekleyen 3,5 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı ile diğer lösemili hastalar için kök hücre ve kan bağışı kampanyası düzenledi.

İzmir\'de, nadir görülen Juvenil Miyelomonositik Lösemi hastalığı tanısı konulan Eylem ve Çağdaş Yazıcı çiftinin kızları Öykü Arin\'e çok sayıda kişi ilik nakli için donör olabilmek amacıyla kan bağışında bulunmaya başladı. İzmir Barosu da minik Öykü için harekete geçti. İzmir Adalet Sarayı’nda Türk Kızılayı\'nın kurduğu stantta, Öykü Arin ve tüm lösemi hastalarına umut olmak için kök hücre ve kan bağışı kampanyası düzenlendi. Kampanyaya katılarak bağışta bulunan İzmir Barosu Genel Sekreteri Perihan Çağrışım Kayadelen, kök hücre bağışı çağrısı yaparak, \"Öykü Arin gibi birçok çocuğumuza umut olabilmek adına bu projeyi başlattık. Bize bu noktada destek veren Kızılay’a teşekkür ederiz. Acil bir talepti bu. Bizi kırmayıp, geldiler. Ayrıca meslektaşlarımızdan da yoğun bir katılım var. Buradan herkese şunu hatırlatmak istiyorum; kök hücre nakli hayat kurtarıyor. Herkesi kök hücre için bağışta bulunmaya davet ediyoruz\" dedi.

Bağışta bulunan Avukat Ayfer Kaplan Ataman da düzenlenen kampanyalarla kök hücre bağışının arttırılabileceğini belirterek, \"Burada olmaktan gururluyum. Bilinçli olmak zorundayız. Çocuklarımız bizden iyilik bekliyor. İyi ki dayanışma var\" diye konuştu.

Kök hücre ve kan bağışıyla yaşanabilecek acıların önüne geçmenin mümkün olduğunu ifade eden bir diğer bağışçı Avukat Çağla Deniz Felamur ise şunları söyledi:

\"Aslında daha önce yapmamız gereken bir şeydi. Kök hücre ve kan bağışı yapmış olsak bazı üzüntülerin önüne geçmiş olurduk. İzmir Barosu’nun bunu gerçekleştirmesi güzel. Hiçbir şey için geç kalmış değiliz. Umarım umut oluruz. Bu dayanışma güzel bir şey. Bazı konularda duyarlıyız, ama bilinçli değiliz. Bu konuda bilinçli olmamız gerekiyor.\"

Kızılay görevlileri tarafından kurulan stantta saat 17.00’ye kadar bağış kabul edilecek.

FOTOĞRAFLI