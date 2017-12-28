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İzmir Barosu'ndan KHK ve OHAL tepkisi

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)- İZMİR Barosu üyesi avukatlar, son çıkan Kanun Hükmünde Kararname'ye (KHK) tepki gösterdi

28 Aralık 2017 17:24

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)- İZMİR Barosu üyesi avukatlar, son çıkan Kanun Hükmünde Kararname\'ye (KHK) tepki gösterdi. Baro Başkanı Aydın Özcan, \"Olağan bir yönetim biçimine dönüşen OHAL derhal sonlandırılmalı, tatilde olan Türkiye Büyük Millet Meclisi toplanmalı, konu milli bir mesele olarak ele alınarak, Türkiye Cumhuriyeti\'nin temel nitelikleri korunmalıdır\" dedi.
Hükümetin son çıkardığı KHK\'yle getirilen düzenlemelere tepki gösteren avukatlar, İzmir Adliyesi\'ndeki Baro Birimi\'nde bir araya gelerek, basın açıklaması yaptı. Avukatlar adına basın açıklamasını yapan Baro Başkanı Aydın Özcan, şöyle dedi:
\"Siyasal iktidarın,15 Temmuz darbe girişimi ardından, terörle mücadele için ilan edilen olağanüstü halin kapsamına girmeyen olaylar hakkında, hukuksal ve anayasal her türlü denetimden uzak bir şekilde KHK ile düzenlemeler getirmesi, hukuk devleti açısından son derecede tehlikeli bir gelişmedir. Son KHK ile insanlığın ve çağdaş toplumların katılımcı, çoğulcu demokrasi yanında ulaştığı en önemli aşama, hukukun üstünlüğünün egemen olduğu, insan hak ve özgürlüklerine dayanan hukuk devleti ilkesi bir kez daha göz ardı edilmektedir.\"
KHK\'lar ile Bakanlar Kurulu\'nun TBMM\'nin yerini aldığını da savunan Aydın Özcan, \"OHAL ile ilgisi olmayan konularda dahi yasal düzenleme ve kanun çıkarma, kanunlarda değişiklik yapma TBMM\'den alınarak Bakanlar Kurulu\'na verilmiştir. Torba kanun mantığı ile değişikliğe gidilmiştir. Yapılan değişiklikler olağanüstü hal ile ilgili değişiklikler değildir. KHK ile özellikle mesleğimize ve savunma hakkına yönelik düzenlemeler, hukuk devletinde rastlanmayacak bir biçimde \'ölçülülük ve gereklilik\' koşullarını çoktan aşmıştır\" dedi.
Sivillere yönelik düzenlemenin de bazı sivil güçlere suç işleme özgürlüğü getirebileceğini savunan Özcan, şunları kaydetti:
\"Darbeye karşı duranlar ile linç girişiminde bulunanlar, ancak adil ve bağımsız Türk yargısının vereceği kararlarla ortaya çıkabilecektir. Kamu vicdanı, bağımsız ve tarafsız yargının, hukukun üstünlüğünü gözeterek vereceği kararla tatmin olacaktır. Cezaevinde hükümlü ve tutuklu bulunanların duruşmalara tek tip kıyafetle getirilmesi düzenlemesi de açıkça insan hak ve hürriyetlerine ve masumiyet karinesine aykırılık içermektedir. KHK ile milli irade bir kez daha yok sayılmıştır. Cumhuriyetin temel niteliklerindeki hukuk devleti olma niteliği zaafa uğratılmıştır. Devletin ve güvenlik güçlerinin yetkileri hiçbir şekilde sivillere devredilemez. Bu uygulama toplum içinde infial oluşturacak eylemlere varacak sonuçlar doğuracaktır. Kendi kişisel çıkarlarını korumak amacı ile bu düzenlemeden faydalanacak birçok kişi olacaktır.\"
İzmir Barosu olarak isteklerini yinelediklerini ifade eden Aydın Özcan, \"Olağan bir yönetim biçimine dönüşen OHAL derhal sonlandırılmalı, tatilde olan Türkiye Büyük Millet Meclisi toplanmalı, konu milli bir mesele olarak ele alınarak Türkiye Cumhuriyeti\'nin temel nitelikleri korunmalıdır\" ifadelerini kullandı.

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