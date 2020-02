İzmir Barosu'ndan kadına yönelik şiddete karşı açıklama

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR Barosu tarafından, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle basın açıklaması yapıldı. Baro Başkanı Özkan Yücel, Müzeyyen Laçin\'in (28) mart ayında Tire\'deki evinde başından tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili davaya müdahil olacaklarını belirtti.

Basın açıklamasına kadın avukatlar ile İzmir Barosu Başkanı Özkan Yücel katıldı. Açıklamayı yapan İzmir Barosu Kadın Hakları Merkezi üyesi avukat Öniz Özsoy, ülkemizde her yıl yüzlerce kadının, kadına yönelik şiddet eylemleri neticesinde hayatlarını kaybettiğini söyledi. Özsoy Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneği\'nin verilerine göre 2018 yılı Kasım ayına kadar 363 kadın, erkekler tarafından öldürüldüğünü söyleyerek şöyle dedi:

\"Türkiye\'de yaşayan her üç kadından birinin, fiziksel, cinsel, psikolojik, ekonomik şiddete maruz kaldığı araştırma sonuçları ile sabittir. Türkiye\'de kadınların yarısı çalışmamaktadır. Çalışan kadınların yarısı ise hiçbir sosyal güvenceleri bulunmaksızın, kayıt dışı istihdam edilmektedir. Kadınlar, daha çok dezavantajlı işlerde çalışma alanı bulabilmektedir. 2017 yılında, Türkiye\'deki üst düzey yöneticilerin yalnızca yüzde 18\'inin kadın olduğu tespit edilmiştir. Son dönemlerde, yoksulluk nafakasını düzenleyen Medeni Kanun\'un ilgili hükümleri üzerinde gündem toplantıları düzenlenmektedir. \'Nafaka zulmüne son\' gibi söylemler popüler hale getirilmekte, kadına yönelik şiddet ve ayrımcılık konusunda kötü bir karneye sahip olduğumuz gerçeği inkâr edilmekte, toplumsal gerçeklerimize, istatistiklere ve verilere dayanmayan, istisnai örnekler bir esasmış gibi gündeme gerekçe gösterilmekte ve toplum vicdanı bu konu üzerinden yaralanmaktadır. İzmir Barosu Kadın Hakları Danışma ve Hukuk Araştırmaları Merkezi, 400\'den fazla gönüllü avukatıyla, kadına yönelik şiddet ve ayrımcılıkla hukuksal alanda etkin biçimde mücadele etmektedir. Kamusal yahut özel alanda, kadın olmanın yanında, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği temelinde ayrımcılığa ve şiddete maruz kalan, LBT kadınların başvurularına da açık bir merkezdir. Tüm kadınlar adına, kadına yönelik şiddet ve ayrımcılıkla mücadeleye hukuksal alanda her gün, etkin biçimde, var gücümüzle devam edeceğimizi bildiririz.\"

ÖLDÜRÜLEN MÜZEYYEN LAÇİN\'İN DAVASINA MÜDAHİLLİK TALEBİ YAPILACAK

Avukat Özsoy, mart ayında İzmir\'in Tire ilçesinde, 3 yaşındaki oğlu başında ağlarken bulunan ve tabancayla başından vurularak öldürülen Müzeyyen Laçin\'in katil zanlısının yargılanacağı, bugün saat 14.00\'te Ödemiş Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülecek davanın ilk duruşmasına katılarak, müdahillik talebinde bulunacaklarını ifade etti.



