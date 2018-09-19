İzmir Barosu'ndan arzuhalciler için suç duyurusu

İZMİR, (DHA)- İZMİR Barosu adliye etrafında arzuhalcilik yapanlar hakkında suç duyurusunda bulunuldu. İzmir Barosu Başkan Vekili Mustafa Çetin, \"Kişilere karşı herhangi bir maddi-manevi sorumlulukları olmayan arzuhalciler yanlış oluşturdukları dilekçelerle vatandaşlarımızı mağdur etmekte\" dedi.

İzmir Barosu, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu\'nun \'Yalnız Avukatların Yapabileceği İşler\' başlıklı 35\'inci maddesine aykırı eylemleri nedeni ile arzuhalciler hakkında yine Avukatlık Kanunu\'nun \'Avukatlık Yetkilerinin Başkaları Tarafından Kullanılması\' başlıklı 63. maddesi uyarınca merkez ve ilçelerde Cumhuriyet savcılıklarına suç duyurusunda bulundu. İzmir Cumhuriyet Savcılığı tarafından verilen takipsizlik kararına kanuna ve usule aykırı olması nedeni ile itiraz eden İzmir Barosu’nun itiraz talebi kabul edildi. Bu süreçte bölgede yetkili Bayraklı, Karşıyaka ve Konak belediyelerinin zabıta müdürlüklerine de yazı yazarak gereken işlemin yapılmasını talep eden İzmir Barosu, ilgili belediyelerin zabıta müdürlüklerinin adı geçen kişiler hakkında işlem yapmasını sağladı. Konuyla ilgili görüşlerini açıklayan İzmir Barosu Başkan Vekili Mustafa Çetin, arzuhalcilerin, okuma yazma bilmeyen veya olayları ifade etmekte zorlandığı için dilekçe yazamayan kişiler için başta adli birimler olmak üzere, çeşitli kurumlara yönelik yazdıkları dilekçelerle hem suç işlediklerini hem de kişilere karşı herhangi bir maddi-manevi sorumlukları olmadan yanlış oluşturdukları dilekçelerle vatandaşları mağdur ettiklerini belirtti. Avukatların yaptıkları her iş ve işlem için sorumlulukları olduğunu ifade eden Mustafa Çetin, \"Görevini ihmal eden, kötüye kullanan, yazdığı eksik veya yanlış dilekçe ile vatandaşın zarara uğramasına sebebiyet veren avukat yargılanır ve tazminat ödemek zorunda kalır. Bu Avukatlık Kanunu’nun vatandaşlarımıza verdiği bir güvencedir\" dedi.



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