Sokak hayvanlarına dair basın açıklaması düzenleyen İzmir Barosu, “Hayvanları ölüme mahkum etmenize izin vermeyeceğiz. Hayvanların yaşam alanı sokaklardır” açıklamasında bulundu.

İzmir Barosu, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokakta yaşayan hayvanlara yönelik yasal bir düzenleme hazırlandığını söylemesi ve “Sahipsiz hayvanların yeri sokaklar değil, barınaktır” sözlerinin ardından açıklama yaptı. Açıklamaya TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık da katıldı.

Açıklama öncesi konuşan İzmir Barosu Başkanı Özkan Yücel, "Kendi ülkesinde kendi kanunlarını tanımayan devlet büyüklerinin ülkesinde yaşıyoruz. Kanunlara uyumamaya teşvik eden sorumlular ve bunlar hakkında harekete geçmeyen yargı mensupları" diyerek Erdoğan'ın sözlerini eleştirdi. Yücel, "Bu ülkenin en yetkili ağzından verilen yasa dışı talimatlar ortada suç işliyorlar. Biz suç işledikleri her yerde karşılarında olmaya, görevlerini hatırlatmaya devam edeceğiz" dedi.

Yaşanan üzücü olayın sorumlusunun hayvanlar olmadığını söyleyen İzmir Barosu Hayvan Hakları Komisyonundan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Şefika Yıldırım Sert, “İmzaladığınız Hayvan Hakları Evrensel Bildirgesi'ni, çıkardığınız yasayı yok sayan, uygulamayan siz. Yaşam hakkı tanınmayan, sömürülen, her türlü şiddet, eziyet, yediği bir lokma yemek, içtiği bir yudum su çok görülen hayvanlar, şimdi de barınaklara hapsedilerek yok edilmek isteniyor” dedi.

Sert, “Hayvanların kaderini belediyelerin inisiyatifine bıraktınız, sokakta yaşayan hayvanların yuvalandırılmasını teşvik etmek yerine hayvan satışını, üretim çiftliklerini yasaklamayarak, bu çiftliklerde hayvanların sömürülmesine izin verdiniz. Hiçbir eğitim vermeden, denetim yapmadan, elini kolunu sallayan herkesin hayvan ‘sahiplenmesine’ sebep olup besledikleri köpeği canice yetiştiren, karanlık odalara hapseden, onları dövüş için büyüten ‘sahipleri’ olduğunu bilip buna çanak tutunuz” diye konuştu.

"Yasaya aykırı talimat"

Bunun bir zihniyet sorunu olduğunun farkında olduklarını dile getiren Sert, şunları söyledi: “Kafesteki güvercini şemsiyesiyle dürten, tavuğa “beyaz et” diyen, hayvanını kaybetmenin acısını yaşayan gazeteciye ‘Öldürdün mü?’ deyip gülen, Cumhurbaşkanı olduğu ülkenin mevzuatına; tarafı olduğu uluslararası sözleşmelere aykırı olarak belediyelere talimat veren, halkı kanunlara uymamaya teşvik eden değişmesi gereken, türcü bir zihniyettir. Bu zihniyetle mücadele edeceğimizi, yasaya aykırı talimata istinaden yerel yönetimlerce gerçekleştirilecek herhangi bir toplamanın varlığını tespit etmemiz halinde, her bir canlının hakkını savunmak için hukuki sürecin takipçisi olacağımızı bildiriyoruz. Hayvanların ölümüne, tecrit edilmesine, işkence görmesine, acı çekmesine sebep olacak her türlü hak ihlalinin karşısındayız. Sokakta yaşayan hayvanlar yalnız değildir! İsteseniz de istemeseniz de onların yaşam alanları sokaklardır!”