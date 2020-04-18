İzmir Barosu: Harmandalı Geri Gönderme Merkezi'nde 30 sığınmacı ve bir güvenlik görevlisinde virüs tespit edildi

İzmir Barosu, Harmandalı Geri Gönderme Merkezi hakkında yayınladığı raporda merkezde bulunan 30 sığınmacı ve bir güvenlik görevlisinin Koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı açıklandı.

İzmir Barosu Göç ve İltica Komisyonu, Harmandalı Geri Gönderme Merkezi ve yeni tip Koronavirüs (Covid-19) pandemisi hakkında bir rapor hazırladı. Baro, geri gönderme merkezinde tutulan sığınmacılardan sık sık şikâyet aldıklarını, kurumda salgına karşı yeterince önlem alınmadığını bildirdi.

İdari gözetim altında tutulan mültecilerin sadece ateşlerinin ölçüldüğü ve rahatsızlanan kişilerin izole edilmedi belirtilirken, sığınmacılara yeterli hijyen malzemesi verilmediği ve odalarda, sığınmacıların 5 ila 15 arasında değişen sayılarda kaldığı iddia edildi.

Raporda, İzmir Harmandalı Geri Gönderme Merkezi’nde 30 sığınmacı ve ve bir güvenlik görevlisinin Covid-19 testinin pozitif çıktığı kaydedildi. Raporda Koronavirüs tespit edilen sığınmacıların avukatlarına ulaşmalarının engellendiği iddia edildi. Baro üyesi avukatlar da merkezde tutulan müvekkillerine ulaşamadıklarını açıklayarak iddiaları destekledi.

Komisyon, merkezin şartlarının göz önüne alındığında virüsün diğer sığınmacılara ve personele bulaşma riskinin çok yüksek olduğunu belirterek şunları ifade etti.

"Bu durumun önlenmesi açısından İzmir Harmandalı Geri Gönderme Merkezi’nin kontrollü şekilde kurum içinde karantina bölgesi oluşturularak boşaltılmasını, Covid-19 pozitif olan mültecilerin tedavilerinin ve temel ihtiyaçlarının karşılanması için her türlü önlemin derhal alınmasını, kurumda tutulan hasta mültecilerin avukatları ile iletişimlerinin engellenmemesini ve bu tablonun ortaya çıkmasında ihmali olan kurum personeli hakkında adli ve idari soruşturmanın başlatılması gerektiği hususlarını kamuoyunun bilgisine sunarız."

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