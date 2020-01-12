İzmir Barosu: Çocukların cesedi kıyıya değil, vicdanınıza vursun!

İzmir Barosu, İzmir'in Çeşme ilçesinde Germiyan açıklarında sığınmacıları taşıyan teknenin batması sonucu 8'i çocuk 11 kişinin hayatını kaybetmesi hakkında açıklamada yaptı. "Çocukların cesedi kıyıya değil vicdanınıza vursun!" başlıklı açıklamada, sığınmacıların sorunlarına insanı temel alan kalıcı çözümler üretilmesi için yetkililere çağrı yapıldı.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"11 Ocak 2020 akşamı saat 20.23’te İzmir ili Çeşme ilçesi Şifne Koyu önlerinde denizden çığlık seslerinin geldiği bilgisinin alınması üzerine olay mahalline giden 3 Sahil Güvenlik botu ve 1 Sahil Güvenlik helikopteri göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 8'i çocuk 11 kişinin öldüğünü tespit ettiler.

Kışın en soğuk günlerinden birinde, insanlar sıcak evlerinde akşam çaylarını yudumlarken, 8 çocuk ve 3 yetişkin Ege'nin buz gibi sularında yaşamlarını yitirdiler.

Çocukların cesetleri kıyıya vurmadıkça bu ölümlerin kamuoyunda birkaç duyarlı kişi dışında hiçbir ses getirmeyeceğini biliyoruz.

Ülkemizde sayısı 4 milyona varan mültecilere karşı devam eden ayrımcı politikalar ve mültecilere reva görülen hukuki belirsizlik hali var oldukça bu ölümlerin sonu gelmeyecektir.

Yetkilileri derhal mültecilerin sorunlarına insanı temel alan yapıcı ve kalıcı çözümler üretmeye davet ediyor, kazada yaşamını yitiren hemşehrilerimize rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyoruz."

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