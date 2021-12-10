İzmir Barosu Başkanı Yücel: TBB’deki küçük tek adamı uzaklaştırdık, şimdi sıra başka tek adamlarda

İzmir Barosu Başkanı Avukat Özkan Yücel, Türkiye Barolar Birliği’ndeki (TBB) değişimin avukatlar, demokrasi, hukuk sistemi ve yurttaşlarca fark edildiğini belirterek “TBB’deki küçük tek adamı uzaklaştırdık, şimdi sıra başka tek adamlarda” dedi.

Cumhuriyet'in haberine göre, “Biz bu seçimleri 2023’ün bir provası olarak değerlendiriyoruz. Hukuk devleti, demokrasi, hukukun üstünlüğü ve yargı bağımsızlığı için bir araya geldik. Barolar, küçük Türkiye’dir. TBB’deki küçük tek adamı uzaklaştırdık. İstanbul ve Ankara seçimleri bize bir şey gösterdi. Kazanabiliyormuşuz. Hep birlikte hareket edersek sandıkları birlikte sahip çıkarsak kazanmamız kaçınılmaz olduğunu gösterdi" diyen Yücel, ayrıca şunları kaydetti:

"Bizler, barolar birliğinde tek adam anlayışı vardı onu değiştireceğiz diye yola çıktık. Birlik olarak başardık. Bu başarı ve birliktelik 2023’teki Türkiye’nin tablosu olacak. Biz işte o tek adam anlayışını birer birer değiştirdik. Şimdi sıra başka tek adamlarda. 2023 bir hedefse bizim için de hedef. Hukuk devletine yeniden dönmek için, tek adam rejimini değiştirmek için hukuk devletini yargı bağımsızlığına yeniden dönebilmek için bizim için bir hedef.”

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