İzmir Baro Başkanı Yücel: Taş üstüne taş koyacağız

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- İZMİR Barosu Genel Kurulu’nda başkan seçilen Özkan Yücel, düzenlenen devir teslim töreninin ardından göreve başladı. Yücel, meslektaşlarından barodaki çalışmalara katılmasını isteyerek, \"Bundan sonraki dönemde taş üstüne taş koyacağız, hatta barikat kuracağız\" dedi.

Geçen 21 Ekim\'de yapılan Genel Kurul’da 4 rakibini geride bırakarak seçimlerden galip ayrılan İzmir Barosu’nun yeni başkanı Özkan Yücel ve yönetim kurulu üyeleri, yapılan devir teslim töreninin ardından görevi Mustafa Çetin’den devraldı. Baro binasında yapılan törende konuşan Mustafa Çetin, seçimi kazanan meslektaşlarına teşekkür etti. Çetin, “Eksiklerimiz varsa yeni yönetimin bunu tamamlayacağını, taş üstüne taş koyacaklarını biliyoruz. Hayırlı olsun\" dedi. Özkan Yücel de görevi \"Gözünüz arkada kalmasın\" sözleriyle devraldı. Bağımsız yargı, bağımsız bir baro ve avukatların yalnız kalmaması için çalışacaklarını belirten Yücel, \"Taş üstüne taş koyacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın. Hatta barikat kuracağız. Bunu yaparken de herkesin ulaşabileceği bir baro yönetimi ile karşılaşacaksınız. Burası herkesin ulaşacağı bir baro olacak. Hepinizi aramızda görmek istiyoruz. Bize oy veren veya vermeyen bütün meslektaşımız, istedikleri komisyonlarda görev alabilir\" diye konuştu.

Konuşmaların ardından, önceki dönem baroda görev yapan avukatlara çiçek verildi. Tören, hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.

FOTOĞRAFLI