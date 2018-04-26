İzmir Baro Başkanı milletvekilliği adaylığı için istifa etti

İzmir Baro Başkanı Aydın Özcan, 24 Haziran'da gerçekelştirilecek erken seçimlerde CHP’den milletvekili aday adayı olabilmek için görevinden istifa etti.

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Kamu kurumlarından istifaların son gününde, İzmir Baro Başkanı Özcan, görevinden istifa etti. 2011 genel seçimlerinde CHP İzmir’den 1'inci bölge 6’ncı sıradan milletvekili adayı olan Özcan, 24 Haziran’da yapılacak seçimlerde milletvekili adayı olabilmek için İzmir Baro Başkanlığı görevini bıraktı. Özcan, 2 dönemdir baro başkanlığı yapıyordu.

Aydın Özcan, 2011 yılında milletvekilliğini 675 oyla kaybetmişti.

Kendisini 'İzmir’deki göçmenlerin temsilcisi' olarak nitelendirilen Özcan, İzmir Rumeli ve Balkan Dernekleri Kurucu Platform Başkanlığı ile Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği İzmir Şube Başkanlığı görevinde bulunmuştu.