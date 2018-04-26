Devlet memurları için bugün son gün; şimdiye kadar kimler milletvekilliği için görevinden istifa etti?

24 Haziran'da yapılacak seçimlerde milletvekili adayı olmak isteyen kamu görevlilerinin istifa etmesi için bugün (26 Nisan 2018) son gün. Adaylık başvurusu yapmak isteyen kamu görevlileri bugün saat 17.00'ye kadar başvurularını yapabilecek.

Dikkati çeken istifalar arasında Burdur Valisi Şerif Yılmaz, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek ve TRT Genel Müdür Yardımcısı Fethi Kaya da bulunuyor.

Aynı şekilde milletvekilliği için istifa edenler şöyle:

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz milletvekilliği adaylığı için belediye başkanlığı görevinden istifa etti. Yılmaz, 19 yıldır Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yürütüyordu.

Burdur Valisi Şerif Yılmaz

Burdur Valisi Şerif Yılmaz, 24 Haziran'da yapılacak seçimde milletvekili aday adaylığı için görevinden istifa etti. Görevinden istifa eden Yılmaz’ın AK Parti Manisa Milletvekili aday adayı olmak için başvuruda bulunacağı öğrenildi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Cengiz Ekici

İl Kültür ve Turizm Müdürü Cengiz Ekici 24 Haziran tarihinde yapılacak olan 27.dönem milletvekilliği genel seçimlerinde aday adaylık başvurusu yapabilmek için görevinden istifa etti. kici'nin görevinden istifa etmesinin ardından 27 Nisan Cuma günü AK Parti Nevşehir milletvekilliği aday adaylığı için müracaat edeceği öğrenildi.

AKP’li meclis üyesi Atilla Ödünç

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin AKP’li meclis üyesi Atilla Ödünç, milletvekili aday adaylığı için meclisten istifa etti.

Büyükşehir Belediyesi'nin dünkü meclis toplantısında mesai arkadaşlarıyla helalleşen Atilla Ödünç, şöyle konuştu:

"2 dönemdir. yaklaşık 9 yıl 1 aydır görev yapmaktayım. Bu süre zarfında hiç bir zaman desteklerini esirgemeyen belediye başkanlarımıza, meclis üyelerimize, tüm grup sözcülerimize teşekkür ediyorum. Şehrimiz adına cansiperhane kararlar almak için gayretli çalışmalarda bulunduk. İnşallah faydalı olmuşuzdur. Bursa Büyükşehir Belediyesi ailem oldu. Burada tüm yöneticilerimizle çalışanlarımızla birlikte güzel mesailerimiz oldu. Burada yaptığım görev süresince büyük bir keyif aldım. 24 Haziran'daki seçimlerde parti büyüklerimizin taktiri ile aday adayı olmayı düşünüyorum. Bu vesileyle inşallah istifa dilekçemi ulaştıracağım. Arkadaşlarımdan helallik istiyorum."

Kayseri İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden

Kayseri İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden milletvekilliği aday adaylığı için görevinden istifa etti. 21 Temmuz 2014 yılında dönemin Başbakanı Tayyip Erdoğan tarafından göreve atanan Hüseyin Cahit Özden, AKP'de Meclis üyeliği, İlçe Yerel Yönetimler Başkan Yardımcılığı, Kocasinan ilçe Başkanlığı ve AKPKayseri İl Başkanlığı yaptı.

İnegöl Belediyesi AKP Meclis üyesi Mehmet Yurttuta

İnegöl Belediyesi AKP Meclis üyesi Mehmet Yurttutan, milletvekili aday adayı olmak için meclis üyeliğinden istifa etti. Yurttutan, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban´ı makamında ziyaret ederek, AK Parti Bursa milletvekili aday adayı olmak için belediye meclisi üyeliğinden istifa dilekçesini Taban´a sundu. AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Ersan’ın da hazır bulunduğu ziyaretin ardından aday adaylığını açıklayan Mehmet Yurttutan, “24 Haziran’da yapılacak genel seçimlerinde milletvekili aday adayı olabilmek için bugün istifa dilekçemi sundum. Böyle bir karar aldık. Yolculuğumuza çıktık. 2014 yılında girmiş olduğumuz süreçte bu yolculuğumuza milletvekili aday adayı olarak devam edeceğiz. Beni yalnız bırakmayan ilçe başkanımız ve belediye başkanımıza çok teşekkür ederim” dedi.

Kılıçdaroğlu'nun ekonomi danışmanı Turgay Bozoğlu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ekonomi danışmanı Turgay Bozoğlu, Çankaya Belediyesi’nde başkan yardımcılığı görevinden istifa ederek CHP’den milletvekili aday adayı oldu. Bozoğlu, 2011 genel seçimlerinde CHP İzmir 1. Bölge 8’inci sıradan milletvekili adayı gösterilmişti.

Buca İşçievleri'nde yaşayan aşçılıktan emekli bir baba ile evhanımı annenin 5 çocuğundan biri olan Bozoğlu (54) Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni kazanınca ayrıldığı İzmir'e 2011 genel seçimlerinde CHP İzmir 1. Bölge 8'inci sıra milletvekili adayı olarak dönmüştü. Seçilemeyince 2014 yılında Çankaya Belediyesi'nde başkan yardımcılığı görevine getirildi, 2015 yılında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekonomi danışmanı oldu. Bozoğlu, İzmir'den milletvekili adayı olabilmek için kamu görevinden istifa ederek, aday adayı oldu.

Gaziantep İl Başkanı Yrd. Doç. Dr. Muhittin Taşdoğan

Gaziantep İl Başkanı Yrd. Doç. Dr. Muhittin Taşdoğan'ın 27. Dönem Milletvekilli aday adayı olmak için İl Başkanlığı ve Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etti.

Kayseri İl Başkanı Baki Ersoy

Daha önce, "Milletvekilliği seçimleri önce olursa milletvekili adayı, yerel seçimler önce olursa Talas Belediye Başkanlığı'na aday olma düşüncem var" diyen MHP Kayseri İl Başkanı Baki Ersoy, Ankara'da MHP Lideri Devlet Bahçeli ile görüştükten sonra milletvekili aday adayı olmak için İl Başkanlığı görevinden istifa etti.



Ersoy, "Liderimle görüştüm, fikir alışverişinde bulundum ve kendisinin oluruyla da adaylık için görevimden ayrılıyorum. Vatana, millete hayırlı olsun" dedi. Ersoy, İl Başkanlığı görevi için daha önce yardımcısı Serkan Tok'u işaret etmişti.

Kayseri İl Başkanı Hüseyin Tekin

Kayseri İl Başkanı Hüseyin Tekin, milletvekilliği aday adaylığı için görevinden istifa etti.

İl Başkanı Tekin yaptığı yazılı açıklamada, "Değerli arkadaşlarım milletvekili aday adayı olmak için Kayseri İl Başkanlığı görevimden istifa ediyorum. Siz değerli arkadaşlarıma bugüne kadar partimize ve şahsıma gösterdiğiniz güven ve çalışma için teşekkür ederim" dedi.

İzmir Baro Başkanı Aydın Özcan

İzmir Baro Başkanı Aydın Özcan, CHP’den milletvekili aday adayı olabilmek için görevinden istifa etti. Özcan, 2 dönemdir baro başkanlığı yapıyordu. Aydın Özcan, 2011 yılında milletvekilliğini 675 oyla kaybetmişti.

Kendisini 'İzmir’deki göçmenlerin temsilcisi' olarak nitelendirilen Özcan, İzmir Rumeli ve Balkan Dernekleri Kurucu Platform Başkanlığı ile Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği İzmir Şube Başkanlığı görevinde bulunmuştu.

Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir

Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, AKP İstanbul Milletvekilliği aday adaylığı için istifa etti. Demir kararını belediye binasında düzenlediği basın toplantısıyla açıkladı. Mustafa Demir, 24 Haziran'da yapılacak seçimde milletvekili aday adayı olmak için başvuruda bulunacağı belirtildi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek

Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı yürüten AKP'li Tahir Akyürek, 24 Haziran'da yapılacak erken seçimlerde partisinden milletvekili aday adayı olmak için bugün (26 Nisan 2018) düzenlediği basın toplantısıyla istifa ettiğini açıkladı. Akyürek, Konya'ya belediye başkanı olarak 14 yıl hizmet ettiğini ve bundan sonra da milletvekili olarak hizmet etmek görevinden istifa ettiğini söyledi. Akyürek, ''Üçüncü dönemimiz olması, yeni sürecin hızlı gerçekleşmesi ve yapılan istişareler sonucu milletvekili aday adayı olmak üzere müracaatımızı yapmamız gerekti. Bugün itibarıyla belediye başkanlığından istifa ederek ayrılıyorum" dedi.

Akyürek istifa ettiği içinde başkanlık görevini meclis 1. başkan vekili Mithat Büyükalim'in yürüteceğini ve 10 günlük süre içinde de meclis içinden yeni belediye başkanının seçileceğini söyledi.

Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir

Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, Fatih Kaymakamlığı'na istifa dilekçesini verdikten sonra Vatan Caddesi'nde bulunan belediye binasındaki makam odasına gelerek basın açıklaması yaptı. Demir, siyasete 2001 yılında başladığını belirterek şunları kaydetti:

“Ben 2001 yılında AK Parti'nin kuruluşunda İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi olarak siyasi hayatıma başladım. İl Başkan Yardımılığı ve Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanlığı gibi görevlerde bulundum. 2004 yılından bu yana da İstanbul'un kalbi sayılan son derece önemli bir ilçe olan Fatih'te de belediye başkanlığı yapmak nasip oldu. Sayın Cumhurbaşkanımızdan öğrendiğimiz, siyasette ve hizmette temel ilkelerimiz olan insanı önceleyen, dürüst, ilkeli, ahlaklı ve çok çalışmaya yönelik siyasi bir disiplin ve nezaket içerisinde bugünlere kadar çalıştım. Bugün de önümüzdeki erken genel seçimler için milletvekilliği aday adaylığı için belediye başkanlığı görevimden istifa ediyorum. Şu anda tüm aday adayı arkadaşlarımızın yaşayacağı gibi teamül yoklaması ve mülakatlar gibi bir dizi çalışma bizi bekliyor. Biz de bu süreç doğrultusunda çalışmalarımızı devam ettirieceğiz. Beraber yol yürüdüğümüz teşkilat mensuplarımıza ve Fatihte yaşayan herkese teşekkür ediyorum."

DİSK Başkanı Kani Beko

DİSK Genel Başkanı Kani Beko, istifasını sunmak üzere yönetim kurulu üyelerini toplantıya çağırdı.

Beko, aday olmanın aklına gelmediğini ancak bugün CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan'ın kendisini arayarak CHP'den aday olmayı önerdiğini söyledi.

Beko, İzmirli olduğu için adaylığının da İzmir'den olabileceğini belirtti.

İstanbul Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok istifa etti

Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok 24 Haziran seçimlerinde milletvekilliği aday adaylığı için istifasını verdi.