İzmir 'Avrupa Bisiklet Yolları Ağı'nda

İZMİR, (DHA)- İZMİR Büyükşehir Belediyesi\'nin Avrupa Bisiklet Yolları Ağı\'na (EuroVelo) girmek için yaptığı başvuru onaylandı. Böylece, 5 bin 888 kilometrelik mevcut Akdeniz Rotası\'nın uzantısı olan 491 kilometrelik bisiklet ağı, Dikili\'den başlayıp Selçuk\'ta son bulacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin, yılda yaklaşık 7 milyar euroluk ekonomiye sahip olan EuroVelo’ya dahil olmak için yaptığı yaptığı başvuru kabul edildi. Avrupa Bisikletliler Federasyonu\'na (ECF) 16 farklı rotadan İzmir için uygun olan EuroVelo 8 Akdeniz rotası için başvuran İzmir Büyükşehir Belediyesi\'nin katılımı, onaylandı. İspanya\'nın Cadiz kentinden başlayan, Yunanistan\'ın Atina kentinde ve ayrıca Kıbrıs\'ta iki bitiş noktası olan Doğu-Batı doğrultusundaki 5 bin 888 kilometrelik bisiklet yolları ağı, İzmir\'in de eklenmesiyle 6 bin 379 kilometreye çıkacak. İzmir, EuroVelo\'ya Türkiye\'den dahil olan ilk kent olacak. EuroVelo 8 Akdeniz Rotası\'nın uzantısında yer alan İzmir\'e gelmek isteyen bisikletseverler, Sakız\'dan Çeşme\'ye veya Midilli adasından Ayvalık\'a deniz yoluyla geçebilecek ve Dikili üzerinden Bergama, Aliağa, Foça, Sasalı, Urla, Çeşme, Alaçatı, Seferihisar, Gümüldür\'den Selçuk\'a ulaşacak. UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Bergama ve Selçuk ilçelerini de birbirine bağlayacak bu ağ, 491 kilometre uzunluğunda olacak.

ECF, rota üzerinde gerekli hazırlıkların tamamlanmasının ardından Türkiye rotasını 2019 yılında EvuroVelo\'ya resmi olarak ekleyecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi bu süre içinde rota üzerinde ECF standartları gereği ihtiyaç duyulan noktalarda asfaltlama çalışması yapacak, güzergâh üzerine yön levhaları yerleştirilecek; turizm sektörü temsilcileri, yerel işletmeciler, sivil toplum kuruluşları ve belediye başkanları ile toplantılar yaparak rota hakkında bilgilendirme ve tanıtım çalışmaları gerçekleştirecek.

EN CAZİP ROTA

Doğal ve kültürel zenginlikleri, güçlü turistik potansiyeli ile İzmir\'in, EuroVelo ağlarının çok önemli bir kısmına ev sahipliği yapacağını belirten İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, şunları kaydetti:

\"Biz rotamızı bisikletli turistlerin kentimizdeki doğal ve kültürel cazibe noktalarının büyük kısmına erişebileceği şekilde kurguladık. Rota, temelde antik kentleri birbirine bağlarken, aynı zamanda ziyaretçilerin kültürel ve doğal, yerele özgü birçok değeri deneyimlemesini sağlayacak. Bu cazibe noktaları arasında 8500 yıllık tarihi ile İzmir, antik dönem kıyı Ege\'nin en büyük iki kenti olan Bergama ile Efes, İyon kentleri, parşömenin ana vatanı Pergamon, Avrupa\'nın en büyüklerinden olan Doğal Yaşam Parkı, Homeros\'un evi İzmir, Mimas ve Narcisus efsanesi ile Odysseia\'nın yolculuğunun geçtiği topraklar, Akdeniz fokunun körfezdeki son yaşam yeri olan Foça ve Mordoğan, dünyanın en önemli rüzgar sörfü ve kitesurf merkezlerinden biri olan Alaçatı, Dikili ve Balçova\'da sıcak su kaplıcaları, Büyük İskender\'in kurduğu İzmir, dünyanın en büyük 3. flamingo adasının bulunduğu Kuş Cenneti ve daha birçok cazibe merkezi ile bisikletseverleri büyülemeye hazırlanıyoruz.\"

İZMİR EKONOMİSİNE KATKI

İzmir\'i ziyaret edecek bisikletli turistler, Dikili\'den Selçuk\'a uzanan rotada farklı ölçekteki birçok yerleşimden geçecek. Bu yerleşimlerde hem konaklama hem de gastronomi açısından farklı ve zengin birçok alternatif ile karşılaşacaklar. Bu yerleşimler aynı zamanda alışveriş, bisiklet tamiri veya gerekli ekipmanların temini gibi ihtiyaçların giderilebileceği noktalar olacak. EuroVelo 8 Akdeniz rotası, İzmir\'de gastronomi, agro-turizm gibi alternatif turizm sektörlerinin gelişimini destekleyecek. İzmir ekonomisine önemli katkılar sağlayacak.

EUROVELO NEDİR?

EuroVelo, 70 bin kilometre üzerinde planlanmış 45 bin kilometre tamamlanmış 16 uzun yol bisiklet rotasıdır. EuroVelo bisiklet rotaları, geçtiği ülkelerdeki şehirlerin prestij kazanmasına ve sosyo-ekonomik yapının geliştirilmesine destek sağlar. Avrupa Parlamentosu Turizm ve Ulaştırma Komitesi tarafından desteklenen sürdürülebilir alternatif turizm modelidir. Merkezi Belçika\'nın Brüksel kenti olan ECF Avrupa Bisikletçiler Federasyonu tarafından yönetilir. EuroVelo bisikletli turizm ağının 14.5 milyon konaklamalı bisiklet turu ile 6.4 milyar, 46 milyon günlük tur ile 700 milyon euro olmak üzere yılda yaklaşık 7 milyar euro brüt gelir getirdiği belirtiliyor.

AKDENİZ ROTASI\'NDA HANGİ ÜLKELER VAR?

EuroVelo\'nun 16 uzun yol bisiklet rotasından biri olan EuroVelo 8 Akdeniz Rotası, İspanya\'dan başlıyor. Fransa, Monoco, İtalya, Slovenya, Hırvatistan, Bosna Hersek, Karadağ, Arnavutluk\'tan devam edip, Yunanistan ve Kıbrıs olmak üzere 11 ülkeden geçiyor. Rota üzerinde 23 dünya mirası ve Ege Bölgesi\'ne özgü 712 balık türü bulunuyor. Bu ağa İzmir\'in de eklenmesiyle ile birlikte liste genişleyecek.



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