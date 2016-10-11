İzmir Ağır Ceza Hâkimi: FETÖ’yü başımıza Adalet Bakanlığı musallat etti!

İzmir Ağır Ceza Mahkemesi Hâkimi Mehmet Gülçek, hâkim, savcı ve avukatların forum sitesi adalet.org’da paylaştığı yazısında, 2010’daki HSYK seçimlerini hatırlatarak, “FETÖ’yü başımıza Adalet Bakanlığı musallat etti” dedi.

Gülçek, 17-25 Aralık operasyonlarından sonra Fethullah Gülen cemaati mensubu hâkim ve savcıların HSYK’daki gücünün kırılması için 2014’teki HSYK seçimlerinde karşı cephe gerektiğini ifade eden Gülçek, “FETÖ’yü başımıza musallat eden Adalet Bakanlığı kendi yanlışına yeni bir yanlış katarak ikinci kez seçime bizzat müdahil oldu. Bizlerde veremi gördüğümüz için sıtmaya razı olduk.” ifadelerini kullandı.

HSYK seçimlerinde hem Fethullah Gülen cemaatine yakın hâkim ve savcılarla, hemde Yargıda Birlik Platformu’yla dirsek teması kuran bir grup olduğuna da dikkat çeken Gülçek, “Seçim süreci ve hemen ertesi aramızdaki ikiyüzlü çanak yalayıcıları, kendi ihanetlerini perdelemek amacıyla Yargıda Birlik’ten uzak duran, tarafını belli etmeyen kimi meslektaşları FETÖ’cü diyerek, gerçek FETÖ’cülerin arasına serpiştirmek suretiyle düzenledikleri listeleri bir yerlere servise başladılar.

İşte bu nedenledir ki FETÖ’cü olmayan kimi meslektaşlarda kara listeye alınmış oldu” dedi.

HSYK yetkililerine de seslenerek “HSYK'ya diyeceğim o ki, sizinle birlikte görünen ve size çok samimi duranların bir kısmı en az FETÖ’cüler kadar tehlikeli kimseler” diyen Gülçek’in adalet.org’da paylaştığı yazı şöyle:

“2010 seçimlerinde FETÖ ve yandaşları el ele vererek açık ara seçimi kazandılar. Sonrasında milliyetçi, sosyal demokrat ve kendilerine karşı duran muhafazakar arkadaşları hedef yaparak teker teker yada toplu imhaya başladılar.

“2014 seçimlerinde sağlam bir karşı cephe gerekiyordu. Aksi halde FETÖ’yü durdurmak imkansız hale gelecekti. Böylesine sıkıntılı bir ortamda, FETÖ’yü başımıza musallat eden Adalet Bakanlığı kendi yanlışına yeni bir yanlış katarak ikinci kez seçime bizzat müdahil oldu. Bizlerde veremi gördüğümüz için sıtmaya razı olduk...

“Seçim sürecinde iki taraflı oynayanlar çıktı piyasaya. Yargıda Birlik cephesi içinde görünüp, her ihtimale karşı FETÖ’cülerle dirsek temaslarını sürdürdüler. Hatta kimileri bu ikiyüzlülüklerini sandıklar açılana kadar da devam ettirdiler.

“Eskilerin yüzü hürmetine FETÖ’cüler ikinci seçimi kıl payı şekilde kaybettiler.

“Seçim süreci ve hemen ertesi aramızdaki ikiyüzlü çanak yalayıcıları, kendi ihanetlerini perdelemek amacıyla Yargıda Birlik’ten uzak duran, tarafını belli etmeyen kimi meslektaşları FETÖ’cü diyerek, gerçek FETÖ’cülerin arasına serpiştirmek suretiyle düzenledikleri listeleri bir yerlere servise başladılar.

“İşte bu nedenledir ki FETÖ’cü olmayan kimi meslektaşlarda kara listeye alınmış oldu.

“HSYK'ya diyeceğim o ki, sizinle birlikte görünen ve size çok samimi duranların bir kısmı en az FETÖ’cüler kadar tehlikeli kimseler. Umarım bu kişisel gözlem ve tespit bir işe yarar da, kendilerini gizlemek uğruna ikiyüzlü kimselerin sözüyle kurban edilen meslektaşlar uğradıkları haksızlıktan bir an önce kurtulurlar. Masum tek bir kişi olsa bile, bu vebalin altından kimse kalkamaz...

Benden söylemesi…"