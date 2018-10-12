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İzmir Adliyesi'ndeki gaz sızıntısında zehirlenen işçi öldü (3)

AİLESİ YASTA İzmir Adliyesi’nde yangın söndürme tüplerinin periyodik bakımı sırasında sızan karbondioksit gazından etkilenen ve hastanede yaşamını yitiren Salih Ataoğlu'nun, kardeşi Osman Cemil Ataoğlu’nun sahibi olduğu yangın söndürme şirketinde çalıştığ

12 Ekim 2018 16:06

AİLESİ YASTA
İzmir Adliyesi’nde yangın söndürme tüplerinin periyodik bakımı sırasında sızan karbondioksit gazından etkilenen ve hastanede yaşamını yitiren Salih Ataoğlu\'nun, kardeşi Osman Cemil Ataoğlu’nun sahibi olduğu yangın söndürme şirketinde çalıştığı belirtildi. Ölümü büyük üzüntü yaratan Ataoğlu’nun acılı ailesi, doğup büyüdüğü evin penceresine Türk bayrağı astı. Anne Hatice Ataoğlu ise acı haberle gözyaşlarına boğuldu, fenalaştı. Acılı anneyi, akrabaları ve komşuları teselli etmeye çalıştı.
Aynı olayda gazdan etkilenen ve hastanede tedavisi süren Osman Cemil Ataoğlu\'nun ise doktor kontrolünün ardından gün içinde taburcu edileceği ve ağabeyinin cenaze törenine katılabileceği belirtildi. Yaşamını yitiren Salih Ataoğlu’nun, ikindi vakti, Karabağlar ilçesindeki Yunus Emre Camisi’nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği belirtildi.

Hande NAYMAN/İZMİR, (DHA)

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