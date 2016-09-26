İzmir Adliyesi'nde 'ByLock' operasyonu: 77 gözaltı

TSK'daki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişiminin ardından Gülen cemaatine yönelik başlatılan soruşturma kapsamında İzmir Adliyesi'ndeki 101 zabıt katibi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. 77 katip gözaltına alındı. Söz konusu kişilerin 'ByLock' sistemini kullandığı tespit edildi.

Habertürk'te yer alan habere göre; sabah erken saatlerde, İzmir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 77 zabıt katibi gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlıların çoğunluğunun 'FETÖ'nün iletişim ağı' olduğu öne sürülen 'Bylock' sistemini kullandığı öğrenildi. Gözaltı listesinde toplam 101 kişinin ismi bulunduğu bildirildi.