İzmir adayları el ele

AKP’den Aksoy, CHP'den Kocaoğlu, MHP'den Dervişoğlu, DP'den Güntan ve ANAP’tan Beşerler ilk kez bir araya geldi. Centilmenlik sözü verildi.





Türkiye'nin birçok ilinde yerel seçimler öncesi belediye başkan adayları arasında karşılıklı iddiaların ortaya atıldığı tartışmalar sürerken, çeşitli partilerden İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan isimler, Yeni Asır gazetesinin düzenlediği organizasyonla örnek bir buluşma gerçekleştirdi.



Geçtiğimiz hafta İzmir'in 30 ilçesindeki başkan adaylarını bir araya getiren Yeni Asır'ın son organizasyonunda, bu defa Büyükşehir Belediye Başkan adayları CHP'li Aziz Kocaoğlu, AK Partili Taha Aksoy, MHP'li Müsavat Dervişoğlu, DP'li Haluk Güntan, ANAVATAN'lı Gülgün Beşerler ve SP'li Şerafettin Kılıç bir araya geldi.



Öztürk katılamadı



DSP adayı Harun Öztürk'ün Ankara'da bulunması nedeniyle katılamadığı buluşmada bir araya gelen 6 aday, seçim yarışını centilmenlik ve karşılıklı saygı ortamı içinde sürdüreceklerini vurguladı. "Her şey İzmir için" diyen başkan adayları, "İzmir" yazısı şeklinde hazırlanan pastayı da birlikte kesti.



Söz verdiler



Başkan adayları hoşgörü ve saygı sözü verdi. ANAVATAN Partisi İzmir İl Başkanı Süleyman Şamlı, MKK Üyesi Yunus Yunusoğlu, SP İzmir İl Başkanı Ali İntaş ve SP'nin Konak Belediye Başkan adayı Mustafa Erduran'ın da hazır bulunduğu toplantı oldukça neşeli ve samimi bir ortamda gerçekleşti.



Kadın aday azlığı



Buluşmada, ANAVATAN Partisi İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Gülgün Beşerler'in adaylığı dolayısıyla İzmir'deki kadın aday sayısının az olma konusu da konuşuldu. Beşerler dışında hepsi erkek olan adaylar, kadın aday olgusunun kentin vizyonu açısından önemli olduğunu vurguladı. AKP adayı Taha Aksoy, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın kadın aday konusunda İzmir teşkilatına görev verdiğini fakat çeşitli gerekçelerle bu görevi yerine getirememelerinin mümkün olmadığını söyledi. Aksoy, "Genel Başkanımız kazanılacak yerlerde mutlaka kadın aday tercih etmemizi istedi ama çıkaramadık" dedi. Beşerler ise, yüzde 51'i kadın olan bir ülkenin temsildeki kadın oranı sayısının üzücü olduğunu, bu sorunun parlamentodaki çalışmalarla aşılması gerektiğini vurguladı.



Her şey İzmir için



Aziz Kocaoğlu (İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP adayı):

"İzmir Türkiye'de demokrasinin beşiğidir, bu nedenle her zaman olduğu gibi bu dönemde bütün aday arkadaşlarımızla beraber ülkemize örnek olacak bir seçim süreci yaşayacağız. Dostluklarımızı daha da kenetlerken, İzmir'i bir adım daha öne götürmek için çabalayacağız. Tüm adayların ortak niyeti İzmir'dir. Centilmence bir şekilde, sevecenlikle, sevgiyle geçecek bir dönem diliyoruz."



Desteğe hazırız



Gülgün Beşerler (ANAVATAN Partisi İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı)

"Tüm İzmir'e, örnek olacak bir seçim yaşatacağımıza inanıyorum. Çünkü, bütün adaylar son derece kaliteli. İnanıyorum ki, seçimi sonlandırdığımız zaman ipi göğüsleyen taraf kim olursa olsun, diğerleri İzmir için her desteğe hazır olacaktır. Tüm aday arkadaşlarıma başarılar diliyorum."



Şerafettin Kılıç (SP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı)

"Bu yarışın en güzel şekilde geçeceğine inanıyorum. İzmirlilerin vereceği karara hepimiz saygılıyız. Yarışın centilmenlik sınırları içinde geçeceğini biliyoruz. 29 Mart'ta yapılacak seçimleri kim hak etmişse, milletin takdirini, sevgisini, onayını kim almışsa, kazananın o olmasını diliyorum."



Haluk Güntan (DP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı)

"Seçim süreci giderek yoğunlaşıyor. Bu nedenle bizlerin bir araya gelmesine vesile olduğu için Yeni Asır'a özellikle teşekkür ediyorum. Arkadaşlarımızın hepsiyle İzmir adına gurur duyuyorum. Hepsi ülkenin yetiştirdiği değerli isimler. Hiçbirimiz seviyeyi düşürmeyeceğiz, olgunlukla kazasız belasız bir seçim süreci yaşayacağız."



Değişim gelecek

Taha Aksoy (AKP İzmir Büyükşehir Belediye başkan adayı)

"Yeni Asır'ın bu duruşu bir gelenek haline geldi. Yarışacak insanları bir araya getirmek, yarışın barış içinde geçeceğini seçmene ulaştırmaktır. Seçim sonuçlarının çok önemli olacağına inanıyorum. Seçim sonrası İzmir'e bir hareket, bereket, değişim geleceğine inanıyorum. Sandık başına gidinceye kadar yaşayacağımız süreç, Türkiye'de demokrasinin yaşaması, yaşatılması, içselleştirilmesi, kültürümüzün ayrılmaz bir parçası haline gelmesi bakımından çok önemli. Çünkü, yetişkin tüm insanların dikkati siyasete bu süreçte çekiliyor. Siyaset büyüteç altına alınıyor. İzmir için en hayırlısı neyse o olsun."



Öncü ve önder



Müsavat Dervişoğlu,(MHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı)

"İzmir'e has bir kültürün temsilcisi olduğumuza inanıyorum. Kıymetli adaylarla birlikte İzmir'den Türkiye'ye verilmesi icab eden bir mesaj var. Bu seçimler hem uygulanışı hem de sonuçları bakımından önemli. Çünkü, İzmir birçok konuda önderlik yapan bir kent fakat öncü ve önder olan bu kent, Türkiye'ye örnek olamamıştır. Bu seçimler, İzmir'in örnek bir kent olması yönünde önemli olacaktır. İzmir varsa biz de varız. Seçimi İzmir'e yakışan bir üslupla tamamlanacağına inanıyoruz."