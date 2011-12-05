İzmir 5,1 şiddetinde depremle sallandı

T24 - Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan bilgiye göre, saat 10.17'de, merkez üssü Ege Denizi olan 5.1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.





Deprem, İzmir'in yanı sıra Aydın ve çevre ilçelerde hissedildi.



Ege Denizi'nde 5.1'lik depremin ardından 10.30'da 4.2, 10.34'te 2.6, 10.42'de ise 3.7 büyüklüğünde üç deprem daha meydana geldi.



Ayrıca sabah saatlerinde Dikili ilçesi açıklarında saat 09.42'de, 14,4 kilometre derinlikte ve 3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

"İzmir'de bundan daha büyükleri de olacak"



Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Atilla Uluğ, İzmir il merkezinde 300 yıldır büyük deprem olmadığını söyledi. Depremin Türkiye'nin bir gerçeği olduğunu vurgulayan Uluğ, bu sabah saatlerinde meydana gelen iki sarsıntının da bu kapsamda normal olduğunu ifade etti.



İzmir'de en son büyük depremin 10 Temmuz 1680 tarihinde olduğunu ve 25 bin kişinin hayatını kaybettiğini belirten Prof. Dr. Uluğ, "Ayvalık, Dikili veya Sakız'daki depremler de şehri etkilemiş ama asıl depreme bence yaklaşmışız. İzmir'de bundan daha büyükleri de olacak. Geçmişte olmuş, birçok diri fay var. İzmir depreme hazır mı? Bir kere ülkemiz hazır değil. Depreme hazır olmak, ceset torbaları hazırlamak değildir, şehri hazırlamaktır." dedi.



Son dönemlerde şehir yenileme ve depremle ilgili çıkarılmak istenen kanunlarınolumlu ama uygulamada neredeyse imkansız bulduğunu vurgulayan Atilla Uluğ, "Seferihisar ve Balçova ilçelerinde binalar, İnşaat Mühendisleri Odası tarafından pilot bölge olarak kontrol edilecek. Diyelim ki 100 bin tane binanın yenilenmesi lazım, bunların yasası hazır mı? Bina çürük dendi, kim yeniden yapacak? Finanmanı nasıl sağlanacak? Kamuya ait ok





