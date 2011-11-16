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Yaşam

İzmir, 1000 depremzedeyi ağırlayacak İZMİR (A.A)

16 Kasım 2011 12:33

-İzmir, 1000 depremzedeyi ağırlayacak İZMİR (A.A) - 16.11.2011 - İzmir Valisi Cahit Kıraç, Van'dan gelecek bin depremzedeyi İzmir'de konuk edebileceklerini bildirdi. Kıraç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları sonrası Valilik olarak Van'daki depremzedelerin İzmir'deki kamu tesislerinde ağırlanması konusunda çalışma başlattıklarını, bir vali yardımcısı başkanlığında oluşturdukları Yerleştirme Kurulu'nun çalışmalarını tamamladığını söyledi. Kurulun İzmir'deki tüm kamu tesislerinin kapasitelerini incelediğini belirten Kıraç, şöyle konuştu: ''Yerleştirme Van'daki Afet Koordinasyon Merkezi ve Van Valiliği'nin yönlendirmesiyle olacak. Henüz bize isim bazında bildirilmiş liste yok. Bize liste verildiği an yerleştirme işlemine başlayacağız. Bize gönderilecek listeye bağlı olarak bin kişiye kadar ağırlayabiliriz.'' Bireysel başvuruları kabul etmeyeceklerini, başvurularda Van Valiliği'nden belge alma şartının isteneceğini ifade eden Kıraç, İzmir'de ağırlanacak depremzedelerin iaşelerini sağlayacaklarını, sağlık hizmetlerini karşılayacaklarını, çocukların okul programlarını yerine getireceklerini, bu anlamda tüm hazırlıkların tamam olduğunu ifade etti. Bu çalışmanın kamu binalarını, daha çok da misafirhaneleri kapsadığını belirten Kıraç, turizm sektöründen teklifler olup olmadığı sorusuna, ''Turizm sektörüne ait alanların kullanılması ile ilgili karar alınırsa onu ayrıca değerlendiririz'' dedi.

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