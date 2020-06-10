İzleyiciler maske takacak, mesafeli oturma düzeni olacak; açık hava konserleri için alınacak önlemler belirlendi

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs'le mücadele sürecinde açık alanlarda yapılacak konserlerde alınması gereken önlemleri belirledi. Bilet satışı ve iadelerinde online satış seçeneğine mümkün olduğunca yer verilecek, konser alanına seyirciler tek tek alınacak, sosyal mesafe korunamayacağı için ayakta dinleyici alınmayacak.

Sağlık Bakanlığı tarafı tarafından belirlenen rehberde, online biletlerin, konser girişlerinde teması engellemeye yönelik barkod veya kare kodlu olmasına önem verilmesine dikkat çekilerek, öne çıkan diğer tedbirler şöyle sıralandı:

Online biletleme esnasında organizasyonda alınacak Covid-19 önlemleri ile ilgili bilgilendirme yapılmalı. Bilet iptal taleplerinin tamamı değerlendirilmeli ve iptallerin online ortamda kabul edilmesi için gerekli düzenlemeler yapılmalı. Konser alanı ve girişlerde Covid-19 önlemleri ile ilgili bilgilendirme afişleri asılmalı.

Katılımcı sayısı gözetilerek, yığılmaya neden olmayacak şekilde maksimum sayıda giriş ve çıkış kapısı açılmalı.

Giriş ve çıkışlar, kişilerin birbirleriyle temasını engelleyecek şekilde düzenlenmeli. Giriş ve çıkışlar için ayrı kapılar kullanılmalı, mümkün değilse aynı kapı şeritle ayrılmalı, zeminde tek yönlü gidiş-geliş işaretleri konulmalı.

"Maskesi olmayanlar içeri alınmamalı"

Maskesi olmayanlar içeri alınmamalı. Giriş ve çıkışlarda sosyal mesafe kurallarına (en az 1 metre) uyulmalı, girişlerde kişiler sıra ile içeriye alınmalı ve sırada durulması gereken alanlar, aralarında en az 1 metre mesafe olacak şekilde yer işaretleriyle belirlenmeli.

Gişelerde, bekleme alanlarının çeşitli yerlerinde yığılmaya neden olmayacak şekilde ve ulaşılabilir yerlerde el antiseptiği bulundurulmalı.

El antiseptiğinin doluluk durumu belirli aralıklarla kontrol edilmeli, üzerine ekleme yapılmamalı ve boşalanı yenisi ile değiştirilmeli.

Gişe sırasında kalabalık oluşmasını engellemek için, şeritlerle tek kişilik sıralar oluşturulmalı, her sıra arasına da en az 1 metre mesafe koyulmalı. Gereken yerlerde, zemine aralarında en az 1 metre mesafe olacak şekilde yer işaretleri yerleştirilmeli. Gişede yapılacak ödemelerde mümkün olduğunca nakit ödemeden kaçınılmalı, kartla temassız ödeme tercih edilmeli.

Girişlerde, güvenlik nedenli elle üst ve çanta aramalarından kaçınılmalı, güvenlik aramalarında x-ray cihazı, el dedektörü-metal dedektörler kullanılmalı, olabildiğince yakın temastan kaçınılmalı.

"Kuliste, damlacık bulaşmasını arttırabileceğinden yüksek sesle konuşulmamalı"

Konser alanına seyircilerin tek tek alınması, koltuk oturma düzeninin sosyal mesafe gözetilecek şekilde, kişiler arası mesafenin en az 1 metre olacak şekilde olması, birer boşluk bırakarak çapraz oturma düzeni yapılması gerektiği belirtilen rehberde, "Konser alanlarında el antiseptiği bulundurulmalı ve doluluk durumu sık sık kontrol edilmeli. Sosyal mesafe korunamayacağı için ayakta dinleyici alınmamalı, oturma düzeni oluşturulabilecek alanlarda konser düzenlenmeli" bilgisine yer verildi.

Rehberde yer alan diğer tedbirler şöyle sıralandı:

Koltuk kenarları gibi sık dokunulan yüzeylerin temizlik ve dezenfeksiyonuna azami önem verilmeli.

Kulisler ve birden fazla kişinin kullanması gereken odalarda, dinlenme koltukları, sosyal mesafe kuralına göre aralarında minimum 1 metre mesafe olacak şekilde düzenlenmeli.

Kulisler ve birden fazla kişinin kullanması gereken odalarda, dinlenme koltukları, sosyal mesafe kuralına göre aralarında minimum 1 metre mesafe olacak şekilde düzenlenmeli. Kulislere ziyaretçi ya da hediye kabul edilmemeli. Kulislerde el antiseptiği bulundurulmalı ve doluluk durumu sık sık kontrol edilmeli. Kulislerde zorunlu haller dışında, sanatçı ve görevlilerin maske takması sağlanmalı. Kostüm, makyaj işlemleri gibi hazırlık alanlarında, işlem yapılacak kişiye 1 metreden yakın temasta bulunacak kişiler maske, yüz/göz koruyucu kullanmalı.

Kuliste, damlacık bulaşmasını arttırabileceğinden yüksek sesle konuşulmamalı. Kulislerde klima ve vantilatör kullanılmamalı, sık sık havalandırılmalı.

"İzleyiciler konser süresince maskelerini çıkarmamalı"

İzleyicilerin alana girerken muhakkak maske takması ve konser süresince maskelerini çıkarmaması gerektiği vurgulanan rehberde, "Maske takma konusunda gereken hassasiyeti göstermeyenler uyarılmalı. Maske takmamakta ısrar edenler, etkinlik alanı dışına çıkartılmalı. Katılımcılar/izleyicilerin sanatçıyla fotoğraf çekilmeleri yasaklanmalı, bu durum bilet satışı esnasında ilan edilmeli, konser başlarken ve konser sonunda sosyal mesafenin ihlaline sebep olacak davranışlardan kaçınılmalı" uyarılarında bulunuldu.

Çalışan personelin, yemekleri toplu halde yememesi gerektiği ifade edilerek, yemek yerken ya da su/çay/kahve içilirken maske çıkarılacağı için, kişiler arası sosyal mesafe kuralına uyulmasının önemine dikkat çekildi.

El temizliğinin de altı çizilen rehberde, organizasyonda görev alan tüm personelin maske takması gerektiği belirtildi.

Konser sonrası alınacak tedbirler

Konser alanlarının kapalı bölümlerinin temizliğinin günlük olarak yapılması ve havalandırılması gerektiği vurgulanan rehberde, konser sonrasında alınması gereken tedbirler de şu şekilde yer aldı: