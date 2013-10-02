İzlenme rekoru kıran istifa videosuna patrondan danslı yanıt!

Tayvan'da bir video animasyon firmasında çalışan Marina Shifrin'in istifa videosu tüm dünyada sosyal medya üzerinde büyük ilgi çekmişti. Şimdi de, Shifrin'in istifa videosunda şikayet ettiği patronu bir yanıt videosu çekti.

Genç kadının patronu "yanıt" videosunda dans ederken, çalışanların masalarında yemek yediği, çünkü çevrede hiç restoran olmadığı, ama binanın çatısındaki havuz ve saunanın bu yokluğu dengelediği belirtiliyor.

Ayrıca Shifrin'in memnun olmadığı patronlarının, çalışanlarla video çektiği ve hatta çalışanlarının bu videolarda patronlarını vurunca, patronun "ölü taklidi" bile yaptığı ifadesi videoda yer alıyor.İlginç video, "eleman arıyoruz" mesajı ile sona eriyor.

İşte çalışanının istifa videosuna dans ederek cevap veren patronun videosu: