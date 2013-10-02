T24 LogoT24 Logo
Dünya

İzlenme rekoru kıran istifa videosuna patrondan danslı yanıt!

Tayvan'da istifasını video ile tüm dünyaya izleten şirket çalışanına patronundan 'eleman arıyoruz' ilanlı bir video ile cevap geldi

02 Ekim 2013 17:02

Tayvan'da bir video animasyon firmasında çalışan Marina Shifrin'in istifa videosu tüm dünyada sosyal medya üzerinde büyük ilgi çekmişti. Şimdi de, Shifrin'in istifa videosunda şikayet ettiği patronu bir yanıt videosu çekti.

Genç kadının patronu "yanıt" videosunda dans ederken, çalışanların masalarında yemek yediği, çünkü çevrede hiç restoran olmadığı, ama binanın çatısındaki havuz ve saunanın bu yokluğu dengelediği belirtiliyor.

Ayrıca Shifrin'in memnun olmadığı patronlarının, çalışanlarla video çektiği ve hatta çalışanlarının bu videolarda patronlarını vurunca, patronun "ölü taklidi" bile yaptığı ifadesi videoda yer alıyor.İlginç video, "eleman arıyoruz" mesajı ile sona eriyor.

İşte çalışanının istifa videosuna dans ederek cevap veren patronun videosu:

 

ETİKETLER

patroncevapiş ilanıistifamarina shifrinelemantayvan

İlgili Haberler

Video yapım şirketi çalışanı istifasını kliple verdi, 3 günde 4 milyon izlendi

İnternet dünyası, son zamanların en ilginç istifalarından birine tanık oldu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Erdoğan: Libya'ya peyderpey asker gönderiyoruz; gerekirse Kanal İstanbul'dan da savaş...

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, tepki çeken yemekhane kararını iptal etti...

Meteoroloji’den Marmara için fırtına uyarısı: Ağaç ve direk devrilmesine, ulaşımda...

İmamoğlu’ndan Ulaştırma Bakanı’na deniz trafiği  yanıtı: Yeğeni sandalla mı geçti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24