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Yaşam

İzlenme rekorları kıran Atatürk videosu

Atatürk, Ertuğrul yatında arkadaşlarıyla sohbet ediyor. O sırada arkasındaki bir adam, şeftalisini ısırıyor.

24 Aralık 2011 02:00

T24 - Atatürk, Ertuğrul yatında arkadaşlarıyla sohbet ediyor. O sırada arkasındaki bir adam, şeftalisini ısırıyor. Şeftalinin suyu, Atatürk'ün omzuna sıçrıyor.


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İnternetteki paylaşım sitelerinde milyonlarca kullanıcı bu videoyu konuşuyor. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Ertuğrul Yatı'nda kahvesini içerken kayıttaki kamera ilginç bir anı yaşamış.


Atatürk'ün kahvesini içip arkadaşlarıyla konuşurken arkasında bulunan bir kişi elindeki şeftaliyi yiyor. Ancak şeftaliden damlayan sular Atatürk'ün üstüne düşünce bir garson usulca bir bezle Atatürk'ün ceketini siliyor.


Görüntüler o kadar doğal ki Atatürk arkasında olup bitenler yerine sohbetine devam ediyor.


Atatürk'ün bu görüntülerdeki samimi halleri insanların yüzünde tebessümlere yol açarken, onun ne kadar alçak gönüllü olduğunu bir kez daha kanıtlıyor.

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