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Yaşam

İzlenen canlı bomba, aracı havaya uçurdu

Canlı bomba ihbarı nedeniyle Mersin'de bir süredir izlenen bir otomobilde, polis tarafından durdurulmak istenince patlama meydana geldi. Bir terörist öldü, 12 polis yaralandı

19 Ağustos 2008 03:00

MERSİN'de bir süredir canlı bomba ihbarı nedeniyle takibe alınan bir otomobilde, otoyol girişinde polis tarafından durdurulmak istendiği sırada patlama meydana geldi. 12 polisin yaralandığı olayda, araçta bulunan bir terörist de öldü. 

Olay, saat 16.00 sıralarında, kent merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunun Mersin'den Gözne mevkiinde otoyola giriş bölümünde meydana geldi.

Polis ekiplerinin, canlı bomba ihbarı nedeniyle bir süredir takibe aldığı otomobil, Mersin'den Gözne mevkiinde TAG otoyoluna girişteki Bölge Trafik Şube Müdürlüğü kontrol noktasında durdurulmak istendi. Ancak, araç polislerin arasına hızla daldı, aynı anda şiddetli bir patlama meydana geldi. Aracıın kullanan teröristin öldüğü patlama sonucu 12 polis yaralandı.

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