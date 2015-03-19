İzleme Heyeti listesi hükümet ve HDP tarafından yalanlandı

Çözüm süreci kapsamında oluşturulacak İzleme Heyeti'nde yer alacak isimlerden 6 asil ve 3 yedek üyenin belli olduğu iddiası hükümet ve HDP kanadı tarafından doğrulanmadı. Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, "Biz açıklama yapmadan hiçbir şeye itibar etmeyin" derken, HDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder de "İzleme Heyeti henüz kurulmuş değil, kesinleşmiş isimler de yok" diye konuştu.



Geçtiğimiz günlerde HDP'den milletvekili adaylığı teklifi aldığını ancak teklifi reddettiğini söyleyen aktör Kadir İnanır, İstanbul Bilgi Üniversitesi Mütevelli Heyeti ve Denizbank Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Deniz Ülke Arıboğan, gazeteci yazar Avni Özgürel, İnsan Hakları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk Türkdoğan, Star Gazetesi Yazarı Ahmet Taşgetiren, Yeni Şafak yazarı Hilal Kaplan çözüm süreci kapsamında oluşturulacak İzleme Heyeti'nde yer alan isimler arasında olduğu öne sürüldü.

CNN Türk'te yer alan haberde, izleme heyetinde yer alan isimlerin kabul edilmemesi halinde, Galatasaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Beril Dedeoğlu, Yeni Şafak yazarı Ali Bayramoğlu ile Doğu ve Güneydoğu Sanayici ve İşadamları Dernekleri Federasyonu (GÜNSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Şah İsmail Bedirhanoğlu'nun da yedek listede yer aldığı iddia edildi.

'Henüz oluşmadı'

Ancak iddialar hükümet ve HDP kanadı tarafından doğrulanmadı. Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, "Biz açıklama yapmadan hiçbir şeye itibar etmeyin" derken, HDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder de "İzleme Heyeti henüz kurulmuş değil, kesinleşmiş isimler de yok" diye konuştu.

Öte yandan, PKK lideri Abdullah Öcalan'ın 21 Mart'ta Diyarbakır'da okunacak Newroz mesajının 2 sayfalık olduğu ve mesajın görüntülü değil yazılı olacağı belirtildi.

Öcalan'ın mesajını HDP Grup Başkanvekili Pervin Buldan Kürtçe, HDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder Türkçe olarak okuyacak.