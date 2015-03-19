T24 LogoT24 Logo
Gündem

İzleme Heyeti listesi hükümet ve HDP tarafından yalanlandı

PKK lideri Abdullah Öcalan'ın 21 Mart'ta Diyarbakır'da okunacak Newroz mesajının 2 sayfalık olduğu ve mesajın görüntülü değil yazılı olacağı belirtildi

19 Mart 2015 20:48

Çözüm süreci kapsamında oluşturulacak İzleme Heyeti'nde yer alacak isimlerden 6 asil ve 3 yedek üyenin belli olduğu iddiası hükümet ve HDP kanadı tarafından doğrulanmadı. Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, "Biz açıklama yapmadan hiçbir şeye itibar etmeyin" derken, HDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder de "İzleme Heyeti henüz kurulmuş değil, kesinleşmiş isimler de yok" diye konuştu.
 

Geçtiğimiz günlerde HDP'den milletvekili adaylığı teklifi aldığını ancak teklifi reddettiğini söyleyen aktör Kadir İnanır, İstanbul Bilgi Üniversitesi Mütevelli Heyeti ve Denizbank Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Deniz Ülke Arıboğan, gazeteci yazar Avni Özgürel, İnsan Hakları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk Türkdoğan, Star Gazetesi Yazarı Ahmet Taşgetiren, Yeni Şafak yazarı Hilal Kaplan  çözüm süreci kapsamında oluşturulacak İzleme Heyeti'nde yer alan isimler arasında olduğu öne sürüldü.

CNN Türk'te yer alan haberde, izleme heyetinde yer alan isimlerin kabul edilmemesi halinde, Galatasaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Beril Dedeoğlu, Yeni Şafak yazarı Ali Bayramoğlu ile Doğu ve Güneydoğu Sanayici ve İşadamları Dernekleri Federasyonu (GÜNSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Şah İsmail Bedirhanoğlu'nun da yedek listede yer aldığı iddia edildi.

 

'Henüz oluşmadı'

 

Ancak iddialar hükümet ve HDP kanadı tarafından doğrulanmadı. Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, "Biz açıklama yapmadan hiçbir şeye itibar etmeyin" derken, HDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder de "İzleme Heyeti henüz kurulmuş değil, kesinleşmiş isimler de yok" diye konuştu.

Öte yandan, PKK lideri Abdullah Öcalan'ın 21 Mart'ta Diyarbakır'da okunacak Newroz mesajının 2 sayfalık olduğu ve mesajın görüntülü değil yazılı olacağı belirtildi.

Öcalan'ın mesajını HDP Grup Başkanvekili Pervin Buldan Kürtçe, HDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder Türkçe olarak okuyacak.

Ayrıntılar geliyor...

 

ETİKETLER

çözüm süreciizleme heyetikimler yer alacakavni özgürelkadir inanırdeniz ülke arıboğanhaber

İlgili Haberler

Hükümetten İmralı açıklaması: İzleme Komitesi'nde yer alacak bazı isimler belirlendi

Yalçın Akdoğan, Demirtaş'ın Erdoğan'a yönelik 'Seni başkan yaptırmayacağız' sözlerine de yanıt verdi

Öcalan'ın Newroz mesajı İmralı heyetinde

Öcalan'ın mesajı 21 Mart'ta kutlanacak Newroz'da Diyarbakır'da açıklanacak

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24