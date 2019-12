'İzlediğiniz hiçbir şey 10 numarası Moskova'da'

Yabancıların kafasını karıştı

Moskova'da yapılacak 2009 Eurovision Şarkı Yarışması'nda "Crazy For You" (Düm Tek Tek) adlı şarkıyla ülkemizi temsil edecek olan Hadise'nin yılbaşı gecesi ilk kez seslendirdiği şarkı, müzik otoriteleri ve halk tarafından beğenildi. Kamuoyunun gösterdiği olumlu tepkiler karşısında mutlu olduğunu belirten Hadise, "İzlediğiniz daha hiçbir şey değil. 10 numara bir işle Moskova'ya gideceğiz" dedi.Hem de nasıl. Şarkının beğenilmesi, güzel tepkiler alması beni çok mutlu etti. Ama izlediğiniz daha hiçbir şey değil. Çünkü şarkı tam olarak bitmedi. Dansımız, koreografimiz, dansçılarımız her şey dört dörtlük olacak. Ekranda izlediğiniz koreografi, yapacağımız gösterinin son hali değildir. Bomba gibi sürprizlerle, 10 numara bir işle Moskova'ya gideceğiz. Gerçekten kamuoyunun desteğini bana çok mutluluk verdi. Bunun devam etmesini istiyoruz. Şimdi Eurovision camiasını etkilememiz gerek. Herkesin fikri, desteği benim için çok önemli. Eurovision'da ilişkiler de çok artı kazandırıyor. O yüzden Türk halkından, uluslararası ilişkiler anlamında desteğe ihtiyacımız var.Koltuklarımıza kurulup Eurovision oylamasını beklemek bizim ailede bir gelenekti. Çaylarımızı yanımıza alır heyecanla annemle birbirimize sarılarak beklerdik. Hatta Eurovision'un kitabını bile okumuştum. Şimdi 3 dakika şarkı söyleyeceğim ve Türkiye'yi temsil edeceğim.Sertab Erener'e oy atmıştım. Çünkü sahne şovu harikaydı. Bu yüzden birinci olacağına da emindim.Olmaz olur mu? Şimdilik ön elemeleri düşünüyorum. Benim kendime güvenim tam. Ancak sonuçları belirlemek benim işim değil. Çok kötü bir sonuç alırsam, kader kısmet derim. Kendimi rahatlatmaya çalışırım. Türkiye adına üzülürüm. Mantıken başarı kadar başarısızlık da işin içinde var. Ancak duygusal olarak insan zor anlar yaşayabilir. "Birinci olacağım" diyenlerden değilim. "İyi olacağım" diyenlerdenim.Evet, bütün gözler benim üzerimde olacak ancak ben ortalarda olmayacağım, çünkü bu süre zarfında çalışıyor olacağım. Ben kimselere laf atmayınca, kimselerle görünmeyince üzerime basın tarafından iftira atıldı. Yok, Beyaz, yok Okan, yok başka şeyler. Hepsi yalandı. Benim şimdiye kadar hiçbir özelimi kimseler bilmedi. Basın ben sustukça yazdı. Ama maalesef genellikle yalan haberler yapıldı. Türkiye'de yaşamıyorum bu yüzden de iftiraları okumuyorum. Mesafe koymam beni koruyor adeta. Bildiğim bir söz var; "Kimse için uykumu bozamam!"Hadise'nin İngilizce seslendirdiği "Düm Tek Tek" adlı şarkı, yabancıların üzerinde farklı etkiler yarattı. Eurovision meraklılarının buluşma adresi olan ‘www.esctoday.com’ adlı internet sitesinde Hadise'nin ‘Düm tek tek’i hakkında yapılan yorumların sayısı 200'ü aştı.Akis (Yunanistan): Mükemmel bir seçim. Yunanistan'dan komşumuza, tebrikler ve Moskova'da başarılar.Never Cry (İngiltere): Bravo, bravo, bravo TürkiyeKivar (İspanya): Şarkıyı ve Hadise'yi çok sevdim. İspanyalıyım ve yarışmada Türkiye'yi desteklemek için oy kullanacağım.Solanj (Fransa): Özür dilerim Yunanlılar ama bu şarkı çok güzelSame Sky (Belçika): Güzel bir şarkı değil ama eğlenceli. Eklemeler yapmazsa Kenan Doğulu'nun derecesini yakalayamazStelios Evens (Yunanistan): Eurovision'a uygun değil. Danslar da modern değilThefillos (Yunanistan): ‘Shake it up şekerim'i hatırlattığınız için teşekkür ederim. Arnavutluk'un şarkısından daha iyiEmperio Armani (İtalya): Beklenilen kadar güzel bir şarkı değil. Önümüzdeki aylar içinde geliştirilebilir.