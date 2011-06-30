İzlediği dizi sonu oldu

T24 - 13 yaşındaki Selim, birlikte oynadığı 2 arkadaşına televizyon dizilerinde gördüğü intihar sahnesini göstermek isterken, ağaca asılı ipte boğularak yaşamını yitirdi.





Malatya'da yaşayan 7. sınıf öğrencisi olan Selim Gürsu, yaz tatilinde ailesiyle birlikte Elazığ'ın Baskil İlçesi Deliklitaş Köyü'ndeki akrabalarının yanına geldi.



Köyde bir dut ağacındaki salıncakta iki arkadaşıyla birlikte sallanan Gürsu, televizyon dizilerinde gördüğü intihar sahnelerinin nasıl gerçekleştiğini göstermek istediğini söyledi. İddiaya göre ağaç altında bulunan bir sandalyenin üzerine çıkıp, ağaca asılı salıncak ipini boynuna geçiren Gürsu, sandalyeyi tekmeleyerek düşürdü.

Boynunda iple çırpınan Selim Gürsu'yu gören arkadaşları korkup olay yerinden kaçarak köylülere haber verdi. Köylüler, geldiklerinde Gürsu'nun cansız bedeniyle karşılaşıp durumu jandarmaya bildirdi.





"Bakın size nasıl intihar edildiğini göstereceğim" dedi



Jandarma olayla ilgili geniş kapsımlı soruşturma başlatırken, olay yerinde Gürsu ile bulunan ve adı açıklanmayan 2 çocuğun ifadesini aldı. DHA'nın haberine göre; çocukların ifadelerinde şunlar yer aldı:



"Dut ağacındaki salıncakta oynuyorduk. Selim bize, 'televizyon dizilerinde nasıl intihar ediyorlar biliyor musunuz? Bakın size nasıl intihar edildiğini göstereceğim' diyerek, getirdiği bir sandalyenin üzerine çıktıktan sonra ipi boynuna bağladı, sonra sadalyeyi tekme ile itti. Sandalye düştükten sonra boynu büküldü. Çok korktuğumuz için oradan kaçtık."