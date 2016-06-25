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Dünya
Deutsche Welle

İzlandalılar sandık başında

Panama Belgeleri’nin ortaya çıkmasıyla siyaset kurumuna güvenin azaldığı İzlanda’da halk yeni devlet başkanını seçmek için bugün sandık başına gitti.

25 Haziran 2016 16:02


Yaklaşık 245 bin nüfuslu küçük ada ülkesi İzlanda'da devlet başkanlığı seçimleri için oy verme işlemi başladı. Anketlere göre tarihçi Gudni Th. Johannesson seçim yarışını önde götürüyor. Halkın sık sık ekranda görmeye alıştığı ve seçimlere bağımsız olarak katılan Johannesson, 8 rakibine bir hayli fark atmış durumda. Adaylar arasında öne çıkan diğer isimler yazar Andri Snaer Magnason ve eski muhafazakar başbakan David Oddsson. Seçim sonuçlarının yarın belli olması bekleniyor.

İzlanda'da 20 yıldır devlet başkanlığı görevini yürüten Olafur Ragnar Grimsson, Panama Belgeleri'nin ortaya çıkması sonrasında tekrar aday olmayacağını açıklamıştı. İzlanda'da büyük ölçüde sembolik bir makam olan devlet başkanı hükümetin şekillenmesinde rol oynayabiliyor.

Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu (ICIJ) tarafından sızdırılan Panama Belgeleri'nde İzlanda eski başbakanı David Sigmundur Gunnlaugsson'un 9 yıl önce hayalî bir şirket kurduğu ortaya çıkmıştı. Şirkete milyonlarca euro yatıran Gunnlaugsson şirketteki hissesini bir dolarlık sembolik fiyatla eşine devretmeden önce milletvekilliğine seçilmiş ve servet beyanında bulunmamıştı. İzlanda'nın başkenti Reykjavik'te on binlerce kişinin katıldığı protesto gösterilerinde başbakanın istifası talep edilmiş, baskılara dayanamayan Gunnlaugsson nisan ayı başında görevinden istifa etmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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