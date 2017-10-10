İzlandalılar Dünya Kupası biletini kutluyor

Dünya Kupası\'na katılan en ufak ülke!

Sercan SAPANATAN - TURKU / DHA

A Milli Futbol Takımı\'nın da yer aldığı I Grubu\'nda 1\'inci olarak Dünya Kupası\'na direk katılmaya hak kazanan İzlanda, bu başarısını kutluyor.

Dün akşam İzlanda\'nın sahasında Kosova\'yı 2-0 yenmesinin ardından Dünya Kupası\'na direk katılma hakkı kazanan İzlanda\'da başkent Reykjavik\'te futbolcular ve halk kutlamalar yaptı. Tüm gece süren kutlamalarda şehirde oluşturulan sahnede taraftarlar ve futbolcular birlikte şarkılar söyleyerek eğlendiler.

Öte yandan FIFA da İzlanda\'yı Dünya Kupası\'na katıldığı için tebrik ederken, İzlanda\'nın Dünya Kupası\'na katılan en az nüfuslu ülke olduğunu açıkladı. Bu alanda birincilik daha önce 2006 Dünya Kupası\'na katılan 1.3 milyon nüfuslu Trinidad ve Tobago\'da iken şimdi ise İzlanda\'ya geçti. İzlanda 334 bin kişilik nüfusuyla Dünya Kupası\'na katılan en ufak ülke oldu.