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Ekonomi

İzlandalı Sterling Airways iflas etti

İzlandalı havayolu şirketi Sterling Airways, finansal sıkıntı nedeniyle iflasını açıkladı.

29 Ekim 2008 02:00

İzlandalı havayolu şirketi Sterling Airways, finansal sıkıntı nedeniyle iflasını açıkladı.

Merkezi Danimarka'da bulunan ve İzlandalı Northern Travel Holding'in sahip olduğu şirketin internet sitesinde yapılan açıklamada, şirketin, İzlanda'da finansal sistemin çökmesi nedeniyle yeniden yapılanma programında finans desteği sağlanmasının olanaksız olduğu belirtildi.

Son birkaç haftadır yönetim kurulu ve şirketin hissedarlarının şirketi yaşatmak için mücadele ettiği, ancak bu çabalar olumlu sonuçlanmadığı için bugün iflas başvurusunda bulunmaya karar verdiği belirtilen açıklamada, şirketin internet sitesinden bilet alan yolcuların parasını iade edemeyeceği kaydedildi.

Geçen yıl piyasadaki düşüş ve artan akaryakıt fiyatlarını şirketi olumsuz etkilediği ve şirketin bu yıl büyük kayıpları nedeniyle yeniden yapılanma programı uygulamaya koyduğu ifade edilen açıklamada, şirketi kurtarmak için birkaç yatırımcıyla yapılan görüşmelerden sonuç çıkmayınca iflas başvurusundan başka seçenek kalmadığı bildirildi.

Sterling Airways, İskandinav ülkeleri ve bu ülkeler ile Avrupa ülkeleri arasında seferler yapıyordu.



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